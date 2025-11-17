Драгана Миркович живее истинска приказка в последните седмици – синът ѝ Марко я направи баба на малката Мелани, а през социалните мрежи певицата не спира да излъчва радост и благодарност.Но зад усмивката ѝ се крие история, белязана от години на мълчание, болка и вътрешни битки, които оставят следа върху здравето ѝ.Фолк дивата разкри, че развила сериозен проблем с щитовидната жлеза – заболяване, което я принуждава да бъде на медикаменти до края на живота си."Проблемът с щитовидната жлеза се появи, защото премълчавах твърде много. Години наред мълчах и страдах в себе си. Болезнено е, когато бучката стои в гърлото ти и искаш да кажеш нещо, а не си позволяваш“, споделя звездата.Въпреки диагнозата, Драгана не се предава. Освен стандартната терапия, тя прави всичко възможно, за да подпомогне тялото си по естествен начин – променя изцяло режима си на хранене и приема добавки за детокс и за подкрепа на щитовидната жлеза."Това са естествени детокс формули, които подпомагат работата на щитовидната жлеза“, разкрива близък до певицата.Той допълва, че промяната в храненето не е трудна за Драгана – тя винаги е поддържала форма и е убедена, че здравословният начин на живот е най-доброто оръжие срещу стареенето и болестите, пише "Блиц".Днес певицата се чувства добре и е твърдо решена да не позволи диагнозата да диктува живота ѝ. "Иска да направи всичко възможно, за да бъде още по-добре и да сведе проблема до минимум“, споделя източникът.