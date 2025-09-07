Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Довечера наблюдаваме пълното лунно затъмнение
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:42Коментари (0)36
©
Тази вечер наблюдаваме пълното лунно затъмнение. От нашата страна то ще може да се наблюдава след изгрева на Луната, в 19:47 ч. за София. Максималната фаза се очаква около 21:12 ч. Данните са от Пенчо Маркишки от Института по астрономия към БАН.

Как изглежда пълното лунно затъмнение, ако бяхме в Космоса?

Слънцето, Земята и Луната се подреждат в почти права линия. Естественият ни спътник постепенно навлиза в сянката на нашата планета, разказва бТВ. Яркостта му значително намалява, а цветът се променя към тъмно жълт и червеникав.

Причината за това са слънчевите лъчи, които преминават през атмосферата на Земята.

Ако успеете да снимате интересното явление, изпратете ни кадрите, за да ги покажем на всички!

В столицата - членовете на Астрономическата асоциация "София" традиционно организират наблюдения с телескопи до пилоните на НДК. 

В центъра на Смолян, местния планетариум също организира наблюдения на явлението. Поводът е и 50-годишнината от основаването му!






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пожарът в Рила се разраства, миризмата на дим стигна до Благоевград
Пожарът в Рила се разраства, миризмата на дим стигна до Благоевград
10:42 / 05.09.2025
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
11:57 / 06.09.2025
Доц. Мангъров: Ваксината срещу грип е не е върха на медицината, но нейното основно достойнство е, че е безопасна
Доц. Мангъров: Ваксината срещу грип е не е върха на медицината, но нейното основно достойнство е, че е безопасна
15:12 / 05.09.2025
НАП ще изпрати писма или ще звънне по телефона на над 27 000 българи
НАП ще изпрати писма или ще звънне по телефона на над 27 000 българи
16:25 / 05.09.2025
Огнена серия в Благоевградско: Горяха къща, машина и имоти
Огнена серия в Благоевградско: Горяха къща, машина и имоти
12:15 / 05.09.2025
Допълнителни екипи гасят пожара в община Кюстендил
Допълнителни екипи гасят пожара в община Кюстендил
18:58 / 05.09.2025
Огнеборци, горски и доброволци атакуват пожара в Кюстендилско
Огнеборци, горски и доброволци атакуват пожара в Кюстендилско
15:56 / 05.09.2025
Актуални теми
Съединението и празник на Пловдив
Държавата създава "Магазин за хората"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Български тенис
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: