Доста притеснителни резултати от проучване за бутилираната вода

Пиенето на вода от пластмасови бутилки за еднократна употреба може да пренася стотици хиляди потенциално вредни малки пластмасови частици в телата ни, установи ново проучване.



Изследването, публикувано на 8 януари в Proceedings of the National Academy of Sciences, установи, че един литър вода в пластмасова бутилка съдържа средно около 240 000 откриваеми пластмасови фрагмента. Това е от 10 до 100 пъти повече от предишните оценки.



"Съществуването на микропластмаси (частици с размери от 1 микрометър, или 0,001 милиметра, до 5 милиметра големина) и вероятно дори на нанопластмаси (по-малки от 1 микрометър) наскоро повдигна опасения за общественото здраве“, пише Бейжан Ян, д-р, химик, занимаващ се с околната среда и един от авторите на изследването.



За контекст човешкият косъм е с диаметър около 70 микрометра.



"В частност се смята, че нанопластмасите са по-токсични, тъй като по-малкият им размер ги прави много по-податливи, в сравнение с микропластмасите, да навлязат в човешкото тяло.“



Докато истинското им въздействие върху човешкото здраве все още предстои да бъде определено, микро и нанопластмасите са толкова малки, че могат да преминат през защитните тъкани на червата и белите дробове и директно да навлязат в кръвния поток. Оттам фрагментите могат да достигнат до всички органи, включително сърцето и мозъка. Те могат също да преминат през плацентата в телата на неродените бебета.



Това е потенциална заплаха за общественото здраве







"Микропластмасите се увеличават в околната среда от доста време и сега науката наваксва, за да разкрие въздействието, което оказват върху нашето здраве“, казва Трейси Дж. Уудръф, директор на Програмата за репродуктивно здраве и околна среда в Калифорнийския университет в Сан Франциско.



Уудръф ръководи екип, който е проучил как микропластмасата в околната среда влияе неблагоприятно на здравето за доклад на комисията на Сената на Калифорния през 2023 г. Въпреки че все още предстои да бъдат проведени значителни клинични изпитвания върху хора по темата, изследвания върху животни и лаборатории показват, че микропластмасата може да повиши риска от рак и да навреди на човешката храносмилателна, репродуктивна и дихателна система, според доклада.



Изследванията също така свързват микро и наночастиците с нарушаване на щитовидната и ендокринната функция, затлъстяване и инсулинова резистентност.



"Притесненията относно нанопластмасите са основателни поради способността им да проникват в тъканите“, категоричен е д-р Ян. "Важно е да се отбележи, че самото откриване на нанопластмаси в бутилираната вода не показва директно непосредствени рискове за здравето. Въздействието на погълнатата микропластмаса зависи от фактори като токсичност, концентрация, продължителност на експозиция и реакцията на тялото към тези наночастици.



Той отбелязва, че е необходимо по-нататъшно проучване, за да се оцени истинският риск за здравето от тези малки пластмасови фрагменти. След това изследването може да се използва за насочване на мерките и разпоредбите за безопасност.



За тези, които искат да ограничат количеството микропластмаса, която влизат в тялото им, Удръф казва, че пиенето на чешмяна вода или вода от стъклени бутилки е по-безопасна алтернатива.



Нова микроскопска техника идентифицира и най-малките частици пластмаса в бутилираната вода







Ян и сътрудниците му са избрали три популярни марки вода, продавана в Съединените щати. Използвайки уникален подход, включващ два едновременни лазера, които са настроени да карат специфични молекули да резонират, учените са идентифицирали 110 000 до 370 000 пластмасови частици във всеки литър. Около 90 процента от тези частици са нанопластмаси, докато останалите са микропластмаси.



Един от често срещаните видове пластмаса, идентифициран в анализа, е полиетилен терефталат или PET. Това не е неочаквано, тъй като PET се използва за производството на много бутилки за вода, газирани напитки, спортни напитки и продукти като кетчуп и майонеза.



Ян и неговият екип обаче са изненадани да установят, че PET е по-малко от други пластмасови частици, включително полиамид, вид найлон. Той посочи, че този вид пластмаса, по ирония на съдбата, вероятно идва от пластмасови филтри, използвани за предполагаемо пречистване на водата, преди да бъде бутилирана.



"Имахме очакването, че по-голямата част от пластмасовите частици в бутилираната вода ще бъдат PET частици с размер от няколкостотин нанометра“, казва Ян. "Това беше неправилно. Има много по-малки частици, различни от PET, които са много повече като брой", пояснява докторът.



В последващи изследвания Ян и колегите му възнамеряват да разгледат чешмяната вода, за която също е доказано, че съдържа микропластмаса, макар и много по-малко от бутилираната вода. Въпреки че водата от чешмата може да не съдържа количеството микропластмаса, което се отделя от бутилките, Ян предупреждава, че все още не можем със сигурност да кажем, че тя е по-безопасна, тъй като може да съдържа по-високи нива на други замърсители, като тежки метали и черен въглерод.



"Това проучване хвърля светлина върху подценяваното преди това присъствие на нанопластмаси във водата, която консумираме“, казва Ян. "По-нататъшните изследвания са от съществено значение, за да се определи степента на излагане на хората и да се оценят последиците за околната среда и здравето от тези нанопластики.“