Камъните в бъбреците се причиняват от соли и минерали, които могат да присъстват в големи количества в урината. В повечето случаи това се лекува със специална диета и някои лекарства.Все пак има някои домашни средства, които могат да ви помогнат бързо и ефективно да разрешите проблема с камъните в бъбреците.За да можете бързо да премахнете камъни в бъбреците у дома, специалистите препоръчват използването на голямо количество вода. Човек трябва да пие около три литра всеки ден. Но можете да разрешите проблема и с помощта на две други напитки.Урологичният хирург Кристен Крейг каза, че лимоновият сок ще помогне за премахването на камъни в бъбреците, особено на калциевите камъни, които се считат за най-често срещаните. Това може да се обясни с факта, че той съдържа голямо количество цитрат.Калцият и оксалатът започват да си взаимодействат, слепват се, което води до образуването на камъни. Лимоновият цитрат обгръща отлаганията, така че по-късно от минералите не се образуват нови камъни, пише zdrave.to.Ако редовно добавяте лимонов сок към вода, тогава, както показва проучване на учени, скоростта на образуване на камъни в бъбреците значително намалява.Друга полезна напитка в тази ситуация е сокът от нар, тъй като има антиоксидантни свойства. Те помагат да се спре окислителният процес, който се случва по време на образуването на камъни.Също така учените успяха да установят, че сокът от нар има 2-3 пъти повече антиоксидантна способност от червеното вино или зеления чай.Пиенето на сок от нар трябва да бъде много внимателно, тъй като той може да взаимодейства с някои лекарства, а също така прави кръвта по-рядка.