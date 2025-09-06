Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Доктор каза защо с възрастта кожата по-лесно се инфектира
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:58Коментари (0)58
©
Раните стават хронични с натрупването на годините. Това твърди д-р Щефан Ширмер, главен лекар на Отделението по пластична хирургия в болницата “Света Мария" в Берлин. 

Повечето възрастни хора страдат от сърдечна недостатъчност, кръвообращението им е нарушено и краката им често се подуват. Това води до микропукнатини в кожата, което позволява на бактериите да проникнат в тъканите и да причинят инфекции.

От друга страна, тези хора дълги години са били изложени и в по-голяма степен на вредните слънчеви UV-лъчи, което допълнително влошава състоянието на кожата им. Друг често срещан проблем е, че те  масово приемат антикоагуланти и заради това леките наранявания, причинени от подутини или ожулвания, често кървят дълго време.

Д-р Ширмер препоръчва прясна рана да се покрие със стерилен компрес или превръзка, като преди това е почистена с физиологичен разтвор или антисептик

Понякога имат и вътрешни кръвоизливи, които причиняват тъмни петна и те също могат да доведат до разраняване.

Ако кървенето продължи дълго време, задължително е да отидете в спешното отделение. Там кървенето може да бъде спряно и раната да бъде зашита, ако е необходимо. Нараненото място обаче трябва да се наблюдава внимателно, защото ако стане червено и топло, а околната област се подуе, това са признаци на бактериална инфекция.

Ако раната не е заздравяла след осем седмици, тя се счита за хронична. Тогава се правят изследвания - дали няма недиагностициран диабет, нарушено ли е кръвообращението, да се потърси и хронично заболяване, защото може да се стигне и до рак на кожата, ако раните не заздравяват дълго. 

С напредване на възрастта кожата става по-податлива на наранявания, защото губи еластичност и й е необходима по-специална грижа - не трябва да се допуска да изсъхва, особено по краката

При синдром на диабетното стъпало например нервите се увреждат, мастните и потните жлези стават нефункционални и болката вече не се усеща.

Много хора консумират твърде малко протеини, от които на практика се нуждаят за процесите на регенерация на клетките. При хронични рани протеините се губят и чрез раневите течности, пише zdrave.to. Хората с отворени рани губят повече калории и енергия. За старите хора е характерно да нямат апетит, но могат да консумират богати на протеини напитки като превенция.

Други начини да си помогнат сами са достатъчно физически упражнения, спазване на балансирана диета и цялостен здравословен начин на живот.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Предложение: Майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението плюс заплатата
Предложение: Майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението плюс заплатата
09:50 / 04.09.2025
Пътниците на печалба от 5 см: Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
Пътниците на печалба от 5 см: Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:03 / 04.09.2025
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
14:39 / 04.09.2025
Анализ: Едва 4–6 линейки за целия град и околните села в Благоевград 
Анализ: Едва 4–6 линейки за целия град и околните села в Благоевград 
12:23 / 04.09.2025
Разлог с първите си "умни" пейки
Разлог с първите си "умни" пейки
12:43 / 04.09.2025
Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
18:50 / 04.09.2025
Актуални теми
Пожари 2025
Български тенис
Природни стихии
Съединението и празник на Пловдив
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: