Доктор каза защо с възрастта кожата по-лесно се инфектира

© Раните стават хронични с натрупването на годините. Това твърди д-р Щефан Ширмер, главен лекар на Отделението по пластична хирургия в болницата “Света Мария" в Берлин.



Повечето възрастни хора страдат от сърдечна недостатъчност, кръвообращението им е нарушено и краката им често се подуват. Това води до микропукнатини в кожата, което позволява на бактериите да проникнат в тъканите и да причинят инфекции.



От друга страна, тези хора дълги години са били изложени и в по-голяма степен на вредните слънчеви UV-лъчи, което допълнително влошава състоянието на кожата им. Друг често срещан проблем е, че те масово приемат антикоагуланти и заради това леките наранявания, причинени от подутини или ожулвания, често кървят дълго време.



Д-р Ширмер препоръчва прясна рана да се покрие със стерилен компрес или превръзка, като преди това е почистена с физиологичен разтвор или антисептик



Понякога имат и вътрешни кръвоизливи, които причиняват тъмни петна и те също могат да доведат до разраняване.



Ако кървенето продължи дълго време, задължително е да отидете в спешното отделение. Там кървенето може да бъде спряно и раната да бъде зашита, ако е необходимо. Нараненото място обаче трябва да се наблюдава внимателно, защото ако стане червено и топло, а околната област се подуе, това са признаци на бактериална инфекция.



Ако раната не е заздравяла след осем седмици, тя се счита за хронична. Тогава се правят изследвания - дали няма недиагностициран диабет, нарушено ли е кръвообращението, да се потърси и хронично заболяване, защото може да се стигне и до рак на кожата, ако раните не заздравяват дълго.



С напредване на възрастта кожата става по-податлива на наранявания, защото губи еластичност и й е необходима по-специална грижа - не трябва да се допуска да изсъхва, особено по краката



При синдром на диабетното стъпало например нервите се увреждат, мастните и потните жлези стават нефункционални и болката вече не се усеща.



Много хора консумират твърде малко протеини, от които на практика се нуждаят за процесите на регенерация на клетките. При хронични рани протеините се губят и чрез раневите течности, пише zdrave.to. Хората с отворени рани губят повече калории и енергия. За старите хора е характерно да нямат апетит, но могат да консумират богати на протеини напитки като превенция.



Други начини да си помогнат сами са достатъчно физически упражнения, спазване на балансирана диета и цялостен здравословен начин на живот.