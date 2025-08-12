Новини
Доц. д-р Христо Попов: Средствата за археология са оскъдни и не се разпределят правилно
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:03
© БТА
Националният археологически институт с музей при БАН представя нова изложба, посветена на едно от впечатляващите археологически открития в България през последните години. 

Експозицията е озаглавена "Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар" и включва находки от тракийско погребение, разкрито в землището на с. Капитан Петко войвода, община Тополовград. 

"Това е най-новото тракийско златно находище. В находките, които ще могат да бъдат видени от утре, има много злато. Предполагаме, че погребаният е един от владетелите, които са живеели в района по онова време. Починалият е бил кремиран, някои от находките са засегнати", заяви  директорът на Националния археологически институт и музей доц. д-р Христо Попов. 

Отнело е доста време на реставраторите да върнат находките "към живота", стана ясно от думите му.

От утре посетителите ще могат да видят най-представителните находки от комплекса от Втори век преди Христа. Два месеца находките ще останат в София.

"Периодът е малко тъмен. Имахме прекалено малко информация от периода II-I до идването на римляните в тези части на Балканите. За щастие, точно тази страница открехват откритията на колегата. Преди две седмици беше открит още един важен гроб", каза още доц. д-р Попов пред  Bulgaria ON AIR.

Според него не си даваме напълно сметка колко важни са експонатите.

Бум в посещенията на музеи, но лоша държавна политика

"Нашата публика е образована и интелигентна, много хора следят най-новото. Посетителите могат да видят всичко най-актуално, което е открито през миналата година. Има увеличение на посетителите от чужбина. След Ковид пандемията има бум на посетителите. Отчитаме скокове от поне 30% на година", съобщи директорът на Националния археологически институт и музей.

В същото време средствата за археологически проучвания и начинът, по който се дават тези средства, не са добри, на мнение е доц. д-р Попов.

Средствата са оскъдни и се получават в края на археологическия сезон, отбеляза той.






