Как да редуцираме килограмите говори специалистът по хранене и диететика доц. д-р Даниела Попова.Тя посочи, че храненето е важен фактор в превенцията на диабета и борбата с наднорменото тегло. Правилното съчетание на здравословното хранене, добрата физическа активност и намаляването на стреса могат в голяма степен да намалят риска от диабет – почти със 60% или дори да не стигнат до развиване на това заболяване.Калорийният прием е ключов, посочва лекарят. Тя казва, че от храненето трябва да бъде извадено междинното приемане на десертчета, тъй като те увеличават калориите. В готовите храни мазнините, въглехидратите и калориите също са повече, допълва пред NOVA NEWS тя.Метод на заместването – вместо вредното – полезното – това препоръчва доц. Попова. А именно, прием на повече плодове и зеленчуци, зеленчукови супи, които увеличават обема на храната, без да качват нейната калоричност.Напитките – не трябва да бъдат високоенергийни, казва още експертът. Доцентът също така не препоръчва консумацията на напитки с високо съдържание на захар.Ако се прави сандвич, да се използва пълнозърнест хляб. Също така специалистът посочи, че колбасите не са препоръчителни.Сред храните, които трябва да присъстват на масата, е по-постно месо, козе сирене, извара, варено яйце, кисело мляко, ябълки или друг пресен плод и др.Трябва да се храним поне три пъти на ден – закуска, обед, вечеря. Добре е да има две междинни закуски – преди и следобед.Лекарят обясни, че желанието за сладко може да се дължи на инсулинова резистентност.