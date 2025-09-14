Доц. Златогор Минчев: Едно време гледахме Star Wars, сега вече това се случва

© Bulgaria ON AIR Държавите все повече залагат на обучението на хакери, които да осигуряват достъп до технологиите на противниковите страни.



"Това са войните на бъдещето. Едно време гледахме Star Wars, сега вече това се случва. Тези технологии въпросът е да се пазят в тайна, за да има превес. Около войната в Украйна се видяха много технологични решения, които работят. Важна е информацията за насочване", коментира доц. Златогор Минчев от Института по информационни и комуникационни технологии.



Експертът по киберсигурност отбеляза, че във войната в Близкия изток сме видели върха на сладоледа в технологиите.



"Това е начинът за насочване на наземни цели с ракетни системи. Едно от нещата, които може да се постигне лесно, е да откраднете сателит на друга страна, просто като вземете кодовете му. Изпълнима задача е", подчерта доц. Минчев пред Bulgaria ON AIR.



Модерните средства за заглушаване



Гостът обърна внимание, че много се работи в насока средствата за заглушаване.



"Има чисто сателитни системи, които стрелят. В това число и такива, които използват дрон системи. Цялата идея е да заглушите информацията или да я видоизмените. В момента виждаме технологична надпревара и повече заглушаване. При визитата на г-жа Фон дер Лайен имаше подобно нещо. Ако приемем, че войната няма да спре, ще виждаме все повече такива работи", обясни доц. Минчев.



По думите му все повече вървим в посока квантово криптиране, което ще даде решение по отношение на защитата на информационните канали.