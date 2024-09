Добро дело: Джони Деп изненада болни деца в Испания

© Джони Деп направи изненадващо посещение в университетската болница Доностия в Сан Себастиан, Испания, облечен като капитан Джак Спароу.



Болницата сподели снимки и изрази благодарност: "От целия персонал на университетската болница в Доностия бихме искали да изразим нашата безкрайна благодарност на Джони Деп за отделеното време, подкрепата и енергията му, както и на @sansebastianfes за това, че улесни това посещение."



Деп прекарва известно време с пациентите в отделението по педиатрия и онкология, говорейки и играейки с тях, докато остава в образ.



Това не е първото посещение на Деп в болницата като Джак Спароу; преди това е посещавал детски отделения по света.



Деп е в Испания за филмовия фестивал, където дебютира неговият режисиран филм Моди: Three Days on the Wing of Madness.



На пресконференция Деп обсъди темата на филма: "Всеки има своята история. Разбира се, можем да кажем, че съм минал през много неща тук и там. Но, знаете ли, аз съм добре ... Мисля, че всички ние сме минали през редица неща, в крайна сметка може би вашето не се е превърнало в сапунена опера по телевизията".



Коментарите на Деп изглежда се позоваха на неговия процес за клевета от 2022 г. с Амбър Хърд.



След процеса Хърд плати на Деп 1 милион долара като споразумение.



Деп ще открие завладяваща изложба, A Bunch of Stuff, в Ню Йорк на 4 октомври.