До какви здравословни проблеми води липсата на сън?
Ново изследване разкри, че лишаването от сън нарушава функцията на чревните стволови клетки по начини, които биха могли да повишат риска от възпалителни заболявания на червата (IBD), включително улцерозен колит и болест на Крон.
Проучването, публикувано на 5 февруари в списанието Cell Stem Cell , описва многокомпонентен път, който предава анормални сигнали от центъра за сън в мозъка до чревните клетки. Тази неправилна сигнализация намалява регенеративния капацитет на чревната лигавица.
"Вече имаме доказателства, които показват, че сънят е важен не само за мозъка, но и за цялостното здраве“, каза пред Live Science Драгана Рогуля , невролог в Медицинския факултет на Харвард, която не е участвала в проучването.
Безсънието засяга приблизително 10% от възрастните по света. Освен че нарушава ежедневните функции на хората, хроничните нарушения на съня са свързани с увеличаване на честотата на множество хронични заболявания, включително възпалителни заболявания на червата (IBD), диабет, високо кръвно налягане и голямо депресивно разстройство.
Сред хората с възпалителни заболявания на червата (IBD), над 75% съобщават, че изпитват нарушения на съня. В проучване на над 1200 души, чиито IBD са били в ремисия, тези с нарушен сън са имали двойно по-висок риск от рецидив в сравнение с добре отпочиналите индивиди със състоянието. Повечето проучвания на нарушенията на съня обаче се фокусират върху мозъка, така че до голяма степен е било неизвестно как тези нарушения засягат други органи, като например червата.
За да разкрият как лишеният от сън мозък влияе на червата, екипът се фокусира върху чревните стволови клетки, които са ключови играчи в поддържането на здравето на червата - а именно целостта на лигавицата на органа. Те лишиха мишки от сън в продължение на два дни и наблюдаваха, че червата им показват признаци на оксидативен стрес . Тези мишки имаха почти наполовина по-малко стволови клетки от червата на добре отпочинали мишки, както и намалена способност за регенерация след увреждане.
"Това наистина показа колко бързо и сериозно нарушаването на съня уврежда червата“, каза пред Live Science съавторът на изследването Джънкуан Ю , молекулярен биолог в Китайския селскостопански университет.
По-задълбочено изследване на молекулярните промени, протичащи в червата, разкри, че лишаването от сън е свързано с повишаване на нивата на серотонин в червата на мишките. Серотонинът е от решаващо значение за сигнализирането на червата за освобождаване на храносмилателни течности и за контролиране на мускулните контракции, които придвижват храната през системата. Въпреки това, продължителното излагане на високи нива на серотонин може да допринесе за проблеми като диария, възпалителни заболявания на червата и развитие на тумори . Следователно, стриктният контрол на нивата на серотонин е от съществено значение за здрави черва.
При мишките липсата на сън не само е довела до освобождаване на прекомерно количество серотонин от чревните клетки, но и е намалила "обратното захващане“ на молекулата – което означава, че все повече и повече от химическия посредник се натрупва в червата. Когато екипът се опитал да инжектира серотонин в червата на добре отпочинали мишки, те наблюдавали промени, наподобяващи тези, причинени от лишаване от сън.
Но как точно мозъчните сигнали, свързани с лошия сън, достигат до червата? Ю и колегите му предполагат, че блуждаещият нерв, който регулира комуникацията между червата и мозъка при стрес, може да преодолее тази празнина.
За да проверят теорията си, изследователите изследвали ефектите от лишаването от сън при мишки с прекъснат блуждаещ нерв. Тези животни поддържали нормални нива на серотонин и по-голям брой чревни стволови клетки в сравнение с лишените от сън мишки с непокътнати блуждаещи нерви. Блокирането на сигналите от блуждаещия нерв също предпазвало червата от ефектите на нарушен сън. Изследователите идентифицирали и химическия посредник ацетилхолин като основната сигнализираща молекула, освобождавана от блуждаещия нерв, която задейства освобождаването на серотонин.
"Всеки компонент в тази каскада е наистина важен като цел за потенциална терапия“, каза пред Live Science съавторът на изследването Максим Пликус , клетъчен биолог в Калифорнийския университет в Ървайн. След това екипът иска да изучи каскадата в миниатюрни модели на червата, наречени органоиди.
"Трябва да преминем към човешки чревни органоиди, за да започнем да тестваме запазването на клетъчните типове и веригите“, каза Пликус.
Сега Ю и неговият екип изследват значението на този път в контекста на хроничните нарушения на съня, за да определят дали дългосрочното активиране на блуждаещия нерв може да допринесе за развитието на рак или възпалителни заболявания на червата (IBD). В крайна сметка те се стремят да разработят терапии, насочени към блуждаещия нерв или участващите молекулярни пътища, за лечение на чревна дисфункция при пациенти с безсъние.
