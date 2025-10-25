До часове сменяме времето: Защо и как ще ни се отрази това?

© Фокус Само след часове сменяме стрелките на часовника - от лятно на зимно часововреме. България официално ще премине от лятно към астрономическо зимно часово време.



В 04:00 ч. сутринта в неделя стрелките на часовниците ще бъдат върнати с един час назад – към 03:00 ч. Това означава, че нощта ще бъде с един час по-дълга и ще спим с час повече.



Защо сменяме астрономическото време?



По своята същност лятното часово време е система, въведена за спестяване на разходи за осветление чрез увеличаване на използването на дневна светлина.



При нея официално прилаганото време се измества обикновено с 1 час по-напред от астрономическото време, като остава така за пролетните, летните и ранните есенни месеци (септември и октомври).



Често се твърди, че първият, предложил лятното часово време, е Бенджамин Франклин със свое писмо до редактор на вестник "Парижки журнал“ през 1784 г.



У нас смятана на часовото време на зимно и лятно е регламентирано още пред 1997 година с Постановление 94 на Министерския съвет от 13 март същата година.



Как се отразява на здравето ни?



Някои проучвания показват връзка между връщането на часовниците назад през есента и повишения риск от депресивни епизоди, пише BBC. От положителната страна, поне връщането на часовниците назад не изглежда толкова лошо за здравето, колкото връщането им напред, което е свързано с повишена честота на инфаркти , инсулти и пътнотранспортни произшествия .