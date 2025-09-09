ЗАРЕЖДАНЕ...
|До 2037 година мъжете и жените ще се пенсионират на една и съща възраст
Документът трябва да очертае стратегическите стъпки за развитие и стабилизиране на пенсионния модел в страната в дългосрочен план. Това съобщи пред БНР бившият социален министър и настоящ член на парламентарната Социална комисия Хасан Адемов.
По думите му пътната карта стъпва върху четири фундаментални изследвания:Анализ на задължителното пенсионно осигуряване, изготвен от социалното министерство; Анализ на действащата пенсионна система с конкретни предложения за нейното усъвършенстване; Актюерски доклад на НОИ за 2024 г., който представя финансовото състояние на системата;
Проучване на обществените нагласи за актуализиране на пенсионния модел, подготвено от Националния център за парламентарни изследвания.
"Всички тези анализи имат една обща цел – постигане на дългосрочна финансова стабилност и устойчивост на пенсионната система, както и по-висока ефективност, отчитайки сериозните демографски промени в страната. За да стане това обаче, първо трябва да се отстранят съществуващите дефекти както в първия, така и във втория стълб на пенсионното осигуряване“, коментира Адемов.
Една от най-чувствителните теми – увеличението на възрастта за пенсиониране – засега не стои на дневен ред. Според Адемов, както социалният министър, така и управителят на НОИ са категорични, че ново покачване няма да има. Причината е, че в момента продължава реформата, започнала още през 2015 г. по времето на министър Ивайло Калфин.
Съгласно приетия тогава модел, до 2037 г. пенсионната възраст за мъжете и жените трябва да се изравни на 65 години. Това ще доведе до унифициране на условията за пенсиониране и постепенно ще натовари системата по предвидим начин, без рязък шок за осигурените лица.
Въпреки стъпките към реформа, проблемите пред пенсионерите остават сериозни. Високата инфлация и поскъпването на основни стоки продължават да изяждат увеличенията на пенсиите. Данни показват, че над 4500 възрастни хора у нас не получават реалния размер на полагаемите им се пенсии заради административни и нормативни затруднения.
Експерти подчертават, че постигането на финансова устойчивост на системата е невъзможно без мерки за справяне с демографската криза – ниската раждаемост и високата емиграция на млади хора намаляват броя на осигуряващите се, докато делът на пенсионерите нараства.
