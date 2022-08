© виж галерията На днешната дата – 9 август, през 1963 г., е родена Уитни Хюстън - символът на цяло едно съзвездие поп и R&B изпълнители. Родена в Нюарк, Ню Джърси, тя израства под музикалното влияние на своята майка - Сиси Хюстън, успешна ритъм-енд-блус беквокалистка и братовчедка на звездата Дион Уоруик. От невръстна възраст малката Уитни пее в църковен хор в родния си град, а на 11 вече е великолепна солова певица с впечатляващо богат и красив глас.



Освен с големия си талант, заложен в дълбочината на тембъра ѝ, Уитни привлича вниманието и с красотата си. Започва работа като модел, снимайки се за кориците на различни модни издания. На Уитни не ѝ липсват и актьорски изяви. Участва в няколко епизода на ТВ сериала Give Me A Break.



Голямата любов на младата звезда обаче си остава музиката. През 1984 г. създава първия си хит в дует с Теди Пендерграс - Hold Me. Песен, която поставя старта на шеметната ѝ кариера. През 1983 г. подписва договор с Arista Records, а през 1985 г. поп иконата създава дебютния си албум, чиито продажби възлизат на над 22 милиона копия. Успехът на песните в компилацията е грандиозен.



През следващата година Хюстън е удостоена с 6 музикални награди на Billboard, 5 "Американски музикални награди“, наградата на MTV за най-добър видеоклип ("How Will I Know“) и наградата на списание Rolling Stone за най-добър албум на годината. През 1987 г. на музикалния пазар излиза вторият албум на певицата – Whitney, от който са продаден над 19 милиона копия.



Това е албумът, който влиза във всички музикални класации под номер 1 – с това Уитни се превръща в първата жена изпълнител, постигнала подобен зашеметяващ успех в историята на музиката. През 1990 г. на бял свят се появява третият й поред албум - "I'm Your Baby Tonight“, чийто брой продажби, в сравнение с предишните два, достига семплите 10 милиона копия. През 1992 г. Уитни Хюстън се омъжва за певеца Боби Браун, с когото има бурен и скандален брак. На следващата година ражда своята първа и единствена дъщеря – Боби Кристина.



21 години по-късно вече порасналата Боби ще последва трагичната съдба на майка си. Няма как да пропуснем и кинопродукцията, в която Хюстън е поканена да изпълни ролята на певица, която се влюбва в своя бодигард. Едноименната лента излиза 1992 г., а в нея Уитни си партнира със звездата Кевин Костнър. Музиката към филма се продава в тираж от 34 милиона копия и дава мощен тласък на музикалната кариера на Уитни с три от най-големите хита – "I Have Nothing“, "I'm Every Woman“ и "I Will Always Love You“ (кавър по песен на Доли Партън). През същата година Хюстън става носител на общо шест награди "Грами", включително песен и албум на годината - за саундтрака към филма "Бодигард".



Като киноактриса Уитни Хюстън се изявява за втори път през 1995 г. с участието си във филма "Сладка въздишка“, през 1996 г. следва изявата й в лентата "Жената на проповедника“, където Уитни играе редом до Дензъл Уошингтън. Номинирана е за "Грами" със саундтрака към филма.



През фаталния месец февруари 2012 г. Уитни е намерена мъртва във вана в хотелска стая в Лос Анджелис. Предната нощ - четвъртък срещу петък, тя е поканена на холивудско парти, където за последен път изпява няколко от емблематичните си песни. Според следствието певицата е починала от остра сърдечна недостатъчност след свръхдоза кокаин. По време на звездната си кариера Уитни не остава безразлична и към чуждото нещастие.



Заради силната си привързаност към децата и чувството си на състрадание тя основава фондацията "Whitney Houston Foundation For Children“, чрез която помага на бездомни деца и на деца с рак или СПИН. Отиде си трагично, удавена в самота, наркотици и отчаяние. Но звездата ѝ не угасна. Една ярка звезда, която раздаде на милиони своя неземен талант, за да го превърне завинаги в звезден прах.



За финал woman.bg припомня шепа от най-трогателните и мъдри мисли и откровения, оставила след себе си една от най-обичаните и талантливи певици на света.



За любовта и самотата, за музиката и всичко онова, което те кара да туптиш: "Можеш да излъжеш хората. Можеш да заблуждаваш всеки по всяко време, но не можеш да излъжеш себе си. Вечер, когато си отидеш у дома, се изправяш срещу истината."



"Много отдавна реших да не следвам ничия сянка. Може да се проваля или пък да успея – но поне ще е било така, както винаги съм вярвала."



"Когато реших да стана певица, моята майка ми каза, че често ще бъда сама. Но ние всички сме сами. Самотата идва с живота."



"Харесва ми да съм жена, та дори и в мъжки свят. Освен всичко друго, мъжете не могат да носят рокли, докато жените носят панталони."



"Моята дъщеря е моят учител, съветник и най-голямото ми вдъхновение."



"Баща ми е гръбнакът на нашето семейство. Винаги, когато съм имала проблем, той е бил до мен.“



"Вярвам, че децата са нашето бъдеще. Учете ги на добро и ги оставете да вървят напред. Покажете им цялата красота, която притежават в себе си."



"Аз съм човек, който има живот и иска да живее – и винаги ще бъде така."



"Не се саморазрушавам. Не съм човек, който иска да умира."



"Вече съм по-възрастна и помъдряла... И очаквам годините, които идват. Добри години."



"Аз съм най-добрият си приятел и най-лошият си враг."



"Онова, което е в твоята душа, е само твое."