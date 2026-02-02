На 2 февруари отбелязваме Сретение Господне или зимна Богородица. На този ден празнуват мъжките майки.Според закона на Мойсей всяко първородно дете момче трябвало да бъде посвещавано на Бог. Затова на 40-ия ден след раждането на първото си момче жените принасяли в жертва на Бога агне, а по-бедните - гълъб или гургулица. Света Богородица отнесла Младенеца в ерусалимския храм. Сретение Господне е един от най-великите християнски празници.Имен ден на днешната свята дата имат: