Днес навършва 92, а само преди дни спечели 26-тото си "Грами"

© Джон Уилямс наскоро сподели пред The Times UK, че "нищо не е изключено", щом става въпрос за оттегляне от филмовата музика. За кариерата си от седем десетлиетия, великият филмов композитор е петкратен носител на "Оскар" с впечатляващите 54 номинации. Освен това той е печелил 26 награди "Грами", последната от които само преди две седмици - за работата си по филма "Индиана Джоунс и циферблатът на съдбата". Днес той празнува 92-я си рожден ден.



През юни 2022 г. Уилямс обсъди потенциалното си пенсиониране, като каза пред Associated Press, че работата по петия филм от поредицата за "Индиана Джоунс" вероятно ще бъде последната му.



"В момента работя върху "Индиана Джоунс 5“, който Харисън Форд – който е доста по-млад от мен – ако не се лъжа обяви, че ще бъде последният му филм. Така че си помислих: ако Харисън може да го направи, тогава може би и аз мога“, каза Уилямс по това време. "В този момент от живота съставянето на музика за един филм е дълъг ангажимент за мен.“



Въпреки това, Уилямс в крайна сметка каза на Стивън Спилбърг през януари 2023 г., че може би все пак няма да се пенсионира. Говорейки с режисьора по повод сътрудничеството им за "Семейство Фейбълман“, Уилямс каза, че не би изключил композирането на музиката за друг филм на Спилбърг, въпреки евентуалното си оттегляне. Кариерите на Уилямс и Спилбърг са завинаги преплетени, тъй като рожденикът е композирал музиката към "Челюсти“, "Индиана Джоунс“, "Джурасик парк“, "E.T.: The Extra Terrestrial“, "Списъкът на Шиндлер“ и други класики на Спилбърг.



"Е, Стивън е много неща“, каза Уилямс. "Той е режисьор, той е продуцент, той е ръководител на студио, той е писател, той е филантроп, той е преподавател. Едно нещо, което той не е, е човек, на когото можеш да кажеш "не“.



Когато въпросът за пенсиониране отново му бе зададен от The Times UK, Уилямс отговори: "Не ме интересуват много-много големите изказвания, изявления, които са твърди и завършени и заобиколени от затворени врати. Ако съм направил такова, без да го поставя в контекст, тогава го оттеглям.



"Ако се появи филм, към който имам голям интерес, с график, с който мога да се справя, тогава нищо не е изключено“, продължи той. "Всичко е възможно. Всичко е пред нас. Само нашите ограничения ни спират. Или, казано по-просто: обичам да съм с отворен ум."