Дизайнер на игри разкри защо е толкова трудно да се пресъздадат в киното

В последните години се наблюдава сериозен подем в гейминг индустрията, която според статистика покрай годините на пандемията чисто като приходи е успяла да надмине музикалната индустрия и кино индустрията взети заедно и се приближава до телевизионната индустрия. Това каза в предаването "Сториборд" на Радио "Фокус" с водещ Благой Иванов Антон Дишков – гейм дизайнер в компания за разработка на игри, една от основните фигури в емблематичното списание "Gamer's Workshop".



"Наистина геймингът дава нещо много специално в развлекателната индустрия, и това е точно интеракцията на човека със заобикалящия го свят, което е много трудно да се прехвърли на кино или на телевизионен екран. И може би това е причината чисто като кино качества екранизациите по видеоигри да не са на най-високото ниво. Но от друга страна, все повече има прогресия в това отношение последните години, особено с минаването повече към телевизия, отколкото към кино. Да прехвърлиш целия сюжет и character building на една поредица, като “Assassin's Creed", в няколкочасов филм е почти невъзможно. И това силно спира донякъде да се пресъздаде точно тази атмосфера на играта. И затова повече се обръща внимание на телевизионния медиум.“



Според Антон Дишков телевизията и особено стрийминг платформите дават възможност за по-голямото разгръщане на адаптациите на видеоигрите. Проблемът при адаптациите е, че изживяването, което дава филмът, не е на това ниво като при изиграването на героя в играта, където ти си героят, от твоите решения зависи неговата съдба и победата/загубата в играта. "Защото точно това е проблемът когато счупиш т. нар. emersion – потапянето в света, просто нещата стават двуизмерни. Има примери, когато това е успешно, има филми, които докарват страхотна атмосферата на игрите, както е примерно при “Silent Hill", който мисля, че е един от по-добрите филми на ужасите в последните двайсетина години може би. Но да, определено е предизвикателство за всеки, който иска да адаптира видеоигра, и затова когато пък се получи, наистина е впечатляващо.“



Като добри примери за комерсиално кино по видеоигри Антон Дишков посочи "Супер Марио“, който е най-касовият филм по видеоигра към днешна дата, както и поредицата “Sonic", която макар че е детска, добре улавя атмосферата на играта и на култовия персонаж. "Като цяло има засилване на стрийминг платформите. Netflix правят много успешни адаптации по видеоигри, пак анимирани, разбира се. Един такъв пример е “Arcane", който се прие ужасно добре. Това е адаптация по “League of Legends", в който успяха да пресъздадат света – един огромен, много комплексен свят, и да направят една адски драматична история. Друго, което бих споменал тук, е адаптацията по “Castlevania", която е изключително любима моя поредица видеоигри – започна още от 80-те от 8-битовата, от 16-битовата ера, и въпреки че не съм особен фен на анимето, те направиха нещо страхотно с първите си три сезона. Мисля, че наистина има подем по отношение на адаптациите.“



Другият проблем при адаптациите според него е да се намери точния баланса между това да не избягаш от source материала, но и да не караш изцяло по него. "Да вкарваш някакви намигвания за феновете, но да го направиш и приемлив за масите. И точно този баланс е много трудно да се нацели,“ каза още той.



В комерсиалния гейминг се забелязва тенденция да се политизират нещата, отбеляза още гейм дизайнерът, като обясни, че това се проявява чрез следване на някакви тенденции не само като история и персонажи, а и като геймплей. "Следват се едни и същи структури, които са доказано успешни, едни и същи жанрове се бълват, и малко се пренасища пазарът със стереотипни и калъпни продукти. Но понякога трябва да играе политиката, защото материите, които се докосват, са пипкави, както е в “The Last of Us". Там даже, доколкото знам, Нийл Дръкман, който е един от създателите на играта, е участвал много активно в сериала. И да, както всичко друго, трябва да се следят нещата, защото става дума за франчайзи, и става дума за договори ако щеш. Но пък винаги се появява някой продукт, както беше тази година “Baldur's Gate 3" – една невероятна игра, която между другото е с много активно българско участие, и тя наистина показва, че може да вкарваш тези модерни неща, без да го правиш насилствено, без да изглежда все едно имаш check list, който трябва да отразиш,“ поясни Антон Дишков.



Доста нашумяло в областта на гейминга в момента е “Grand Theft Auto 6", който още не е излязъл, но за два дена трейлърът му беше гледан над 100 милиона пъти, което е абсолютен рекорд, разказа още гейм дизайнерът: "Самият франчайз е един от най-скъпите в гейминга, винаги чупят рекорди с него откъм бюджети и после откъм приходи естествено. Така че там има огромен hype, и честно казано има защо. Просто тези хора наистина бутат индустрията напред и технически, и като истории, и като персонажи. Така че със сигурност ако се интересувате, следете какво ще се случва, ще има големи експлозии.“ В областта на гейминг адаптациите излезе трейлърът и на сериала “Fallout", за който Антон Дишков сподели, че това със сигурност е един от по-интересните проекти, които предстоят.



"От предстоящите неща със сигурност бих сложил на радара си и адаптацията по “Borderlands", която изглежда с много интересен каст. Бих добавил също и предстоящия филм по “BioShock", като по едно време дори и Гор Вербински се спрягаше за режисьор, та и там ще е интересно, защото е невероятна вселена. И разбира се, предстоят и още анимирани неща по интересни франчайзи, като “Diablo", като “Zelda". Мисля че наистина има какво да се чака. И нещо, което бих споменал, е един филм, който успя да счупи тази така импровизирана четвърта стена този път на гейминга, и даде възможност на играча да въздейства върху филма, и това е “Black Mirror: Bandersnatch", където все едно играеш книга-игра, само че във филм: имаш възможност да решаваш как ще се развие сюжетът. И това беше един много интересен експеримент, който показва точно, че ако зрителят има интеракция, нещата се променят коренно, “ категоричен е той.