"Дисни" обяви българския вариант на песен от свой филм за сензационен

© За своя 60-и юбилеен пълнометражен анимационен филм "Дисни" отвежда зрителите до едно цветно и изпълнено с много настроение и музика приказно място, наречено Енканто.



Там среща зрителите с магическото семейство Мадригал, чиито членове са надарени със специални дарби - всички, освен 15-годишната Мирабел, която ще открие, че да си обикновен е най-необикновеното нещо, разказват от Форум филм.



Премиерата на "Енканто" е на 26 ноември. Веси Бонева, Прея, Надежда Панайотова и Филип Аврамов дават гласовете си на част от шеметните и колоритни герои в българската версия на анимацията.



Веси Бонева е ветеран в озвучаването на емблематични героини от света на "Дисни". Позната е като Ана и Бел от световните хитове "Замръзналото кралство" и игралния "Красавицата и Звяра".



Сега дава гласа си на младата Мирабел. Макар и лишена от специална дарба, Мирабел не спира да се бори за това, в което вярва, и копнее за нещо повече в живота. И когато магията, обгърнала Енканто, е заплашена да изчезне, най-обикновеният член на най-необикновената фамилия Мадригал се оказва последната надежда за спасение.



За своето изпълнение на написаната от Лин Мануел Миранда песен All Of You, Веси Бонева получи специални поздравления от екипа на "Дисни". От там обявиха, че българският вариант е "сензационен" и е най-добрият от всички 33 международни версии, съобщава Дарик.



Режисьори на "Енканто" са Байрън Хауърд ("Зоотрополис", "Рапунцел и разбойникът") и Джаред Буш ("Зоотрополис"), който е и сценарист, заедно със сърежисьорката на филма Чарис Кастро Смит (The Death of Eva Sofia Valdez). Оригиналната музика е на Лин-Мануел Миранда - автор на бродуейския хит "Хамилтън", както и на песните от анимацията "Смелата Ваяна".



В озвучаването на българската версия на филма се включват още Анелия Шишкова, Георги Стоянов, Максим Шишков, Кръстина Кокорска, Димитрина Германова, Никола Попов, Ивайла Бояджиева, Момчил Степанов и др.