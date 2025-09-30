ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Диона с нова любов
"През цялото това време взимах уроци - от кой ли не и за какво ли не, опитвайки се да порасна. А истината е, че единственият човек, който наистина успя да ме промени, беше той. Обичам те, любов моя. Благодаря ти, че точно ти ми показа къде е пътят“, емоционална е Диона в поста си, придружен от много снимки и видеа с любимия.
Двамата се запознават преди година и половина и се влюбват силно един в друг. За този период те обикалят заедно различни екзотични дестинации и истински се наслаждават на любовта си, личи от фотосите.
"Ако дължа нещо на някого - това не сте вие, скъпи журналисти, опитващи се да ни разделите“, добави певицата във връзка с последния скандал около нея. Припомняме, че преди седмица името й бе замесено с това на обществен съветник от Русе. Скандален вайбър чат го уличава като неин благодетел и спонсор на музикалните й проекти.
Именно като категорично опровержение на тези слухове идва и любовното обяснение на Диона към мъжа до нея. Засега тя избира да пази самоличността му в тайна, но от снимките е видно, че е млад, красив и с добри финансови възможности.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 811
|предишна страница [ 1/136 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: