Видео, на което е заснет един от автомобилите на Димитър Бербатов, предизвика вълна от коментари в интернет пространството, пише bTV.

Поводът за тях се оказа наличието на огнестрелно оръжие в автомобила. Пистолетът е оставен без надзор, на седалката до шофьорското място. Автомобилът е паркиран на ул. Велико Търново 27 в центъра на София, а Бербатов не се забелязва наоколо.

Това се случва по-малко от месец, след като бившият капитан на националния отбор по футбол и един от най-добрите нападатели в Европа от близкото минало бе избран за съветник по спортните въпроси на премиера в служебното правителство - Андрей Гюров.