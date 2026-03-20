Димитър Бербатов, предизвика вълна от коментари в интернет пространството, пише bTV.
Поводът за тях се оказа наличието на огнестрелно оръжие в автомобила. Пистолетът е оставен без надзор, на седалката до шофьорското място. Автомобилът е паркиран на ул. Велико Търново 27 в центъра на София, а Бербатов не се забелязва наоколо.
Това се случва по-малко от месец, след като бившият капитан на националния отбор по футбол и един от най-добрите нападатели в Европа от близкото минало бе избран за съветник по спортните въпроси на премиера в служебното правителство - Андрей Гюров.
