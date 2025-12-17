ЗАРЕЖДАНЕ...
Диетолог: Малко парче сланина подобрява имунитета и либидото
"За кивито се говори малко, но то е богато на фибри. Кивито води до подобряване на инсулиновата чувствителност. Любопитен факт е, че едно киви на ден ни дава необходимата доза витамин С. Т.е. не е нужно да приемаме витамин С допълнително под формата на лекарство за стимулиране на имунитета.
Кивито, тиквата, киселото зеле, което не при всеки се отразява добре, но то е една супер храна, е добре да присъстват, дори по един път на две седмици в нашето меню. Специално киселото зеле е един хубав, естествен пробиотик, който засилва имунната система.
Авокадото също е полезно. То спада към мазнините. Това е супер храна, която има своите доказани ползи и е една от полезните мазнини. Те по същия начин съдържат витамини, но трябва все пак да знаем към каква мазнина да се насочим, защото има вредни и полезни мазнини.
Да не забравяме любимата на всички българи сланина. Тя трябва да се употребява в малки количества, да не се комбинира в никакъв случай с тесто и сладко. Тя е най-добра дори за пържене в малки количество. При нейната обработка не се отделят токсични радикали, за разлика от зехтина. Тя е много по-добра от олиото. Сланината е много богата и на мастноразтворими витамини, но не бива да се прекалява с нея. В никакъв случай не трябва да се яде по много и не трябва да е прекалено солена. Малко парче сланина подобрява имунитета. Тя има още много ползи. Аз съм казвала, че има полза и за либидото, за потентността. На някои хора може да им се струва малко комично, но е така. Има доказателства, че при хора с репродуктивни проблеми именно сланината подобрява функцията. Тези доказателства не съм ги измесила аз, има проучвания по тази тема", посочи д-р Георева.
Хора с проблеми в панкреаса също могат да ядат сланина. Панкреасът страда най-много от мазните храни. Хубаво е такива хора да избягват мазното.
"Но пак казвам, когато се приготвя храната, дори при хора с панкреатит, ако сменим олиото с малко сланина, рискът от увреди и от персистиране на симптоматиката е много по-малък и в много по-малка степен уврежда панкреаса, за разлика от олиото и другите трансмазнини. Дори и пред зехтина се препоръчва сланината. В нея има много повече процента полезни витамини, от тези, които са в зехтина. Защото зехтинът е растителна мазнина", поясни д-р Тихомира Георева.
