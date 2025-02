Диди завежда дело за 100 милиона долара срещу NBC

© Рапърът Шон "Диди" Комбс заведе дело за 100 милиона долара срещу създателите на скорошен документален филм за него, тъй като продължава да е изправен пред обвинения в сексуално насилие.



В момента рапърът е в затвор в Ню Йорк в очакване на федерален наказателен процес по обвинения в сексуален трафик и рекет, които той отрича, предаде BBC.



В сряда адвокатът на Диди каза, че той съди телевизионната мрежа NBC, нейната стрийминг услуга Peacock и продуцентската компания Ample за документалния им филм Diddy: The Making of a Bad Boy.



Съдебният иск твърди, че документалният филм съдържа неверни и клеветнически факти за рапъра. Трите компании все още не са коментирали.



В съдебния иск се казва, че "цялата предпоставка на документалния филм предполага, че г-н Комбс е извършил множество отвратителни престъпления, включително серийни убийства, изнасилване на непълнолетни и сексуален трафик на непълнолетни“.



В него пише, че програмата "злонамерено и неоснователно стига до заключението, че г-н Комбс е "чудовище“ и включва твърдения, за които създателите са "знаели, че са неверни или са публикувани с безразсъдно пренебрежение към това дали са неверни или не“.



Диди търси 100 милиона долара обезщетение за "репутационни и икономически щети", причинени от документалния филм.



В делото се казва, че програмата "лъжливо, безразсъдно и злонамерено обвинява г-н Комбс в убийство“ на фигури около него, включително бившия партньор Ким Портър и рапъра Кристофър Уолъс, известен като Биги Смолс и The Notorious BIG.



Адвокатът на г-н Комбс Ерика Волф смята, че NBC, Peacock и Ample "съзнателно са взели решение да напълнят собствените си джобове за сметка на истината, благоприличието и основните стандарти на професионалната журналистика“.



Те "злонамерено и безразсъдно излъчват възмутителни лъжи", обясни тя в изявление.



Делото идва след поредица от обвинения срещу рап звездата от мъже и жени през последните 16 месеца.



Смята се, че в момента има повече от 30 отделни граждански дела срещу него.



Звездата е обвинена в отвличане, дрогиране и принуждаване на жени към сексуални действия, понякога чрез използване на огнестрелни оръжия и заплахи за насилие. Диди също е обвинен в нападение и изнасилване на хора.