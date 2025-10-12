ЗАРЕЖДАНЕ...
|Диана Димитрова била 80 кг
Актрисата е била и доста едра. Тежала е 80 килограма, с които е успяла да спечели кастинг за роля в чуждестранна продукция. Дори с това наднормено тегло обаче е изглеждала много добре, показват записи от въпросния филм, които Диана сподели в социалните мрежи. Повод беше нов спечелен кастинг за филм, за която актрисата съобщи в края на миналата седмица Продукцията е американска.
"Днес имам повод за голяма радост – спечелих кастинг за американски филм! Това е още една стъпка по пътя ми като независим артист и момент, в който осъзнах, че е време да кача шоу-рила си, който тепърва ще обновявам. В него ще видите сцени от различни етапи на кариерата ми. Ролята, за която мечтая, още не ми се е случила – но всяка история, която съм изиграла досега, е била част от моето израстване. В първия ми филм бях около 80 кг, а във "Бягство" – 52. Променяла съм косата си, тялото си... Но най-голямата промяна е отвътре", сподели актрисата, която в момента учи анимация във Франция, но явно не се отказва и от екранните си изяви, цитира HotArena.
