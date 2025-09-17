Новини
Деси Стоянова влиза в риалити
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:30Коментари (0)98
©
През 2024 г. тя се раздели със зрителите и екипа на "Преди обед“. Магнетична, усмихната, умна, красива и отговорна - една жена, с която започваше денят на много българи, влизайки в дома им от ефира на "Преди обед". Една година по-късно, Десислава Стоянова официално се завръща в ефира на bTV! 

Преди година водещата затвори тази глава от професионалната си биография, за да може да отдели повече от времето и енергията си на новата си професионална страст – обученията по презентационни и медийни умения. 

Новият риалити формат по bTV ще бъде съпроводен от специално телевизионно студио – "Traitors: Маските падат“ с водещ Десислава Стоянова.

Стартът му ще е на 27 септември (събота) от 21:30 ч. Отпадналите от играта ще се изправят пред въпросите на Деси, а зрителите ще станат свидетели на нови разкрития за отношенията между участниците  и неподозирани гледни точки към преживяното в имението и причините, довели до тяхното отстраняване. С падането на маските ще излязат дълбоко пазени тайни и истини, останали скрити зад кадър.

“Емоционална, отговорна, перфекционист" - така описа себе си водещата на “Преди обед", когато гостува в Ladyzone.bg по повод рождения ни ден през 2021. Ние я видяхме точно такава. И още много. 

2750 издания на "Преди обед" и във всяко от тях Деси Стоянова беше забележителна. Тя просто е жената, на която отива всяка рокля, а всяка прическа я прави още по-красива. Виждали сме я и с романтични къдрици, и с права коса, и с цветни рокли, и с монохромни тоалети. И сякаш всичко - и кубинките, и високите токчета са направени точно за нея. 

В продължение на общо 17 години Десислава Стоянова е част от екипа на bTV. Деси се включваше в ефир от дома си по време на ковид пандемията. Последна стотици гости в студиото на "Преди обед" и с всеки от тях успя да проведе смислен, емоционален и полезен разговор. И с това всеки ден на зрителите пред екрана успяваше да се започне и красиво, и смислено.

Десислава Стоянова има и собствен проект, наречен "Основи на медийното говорене". В уебинарите тя дава ценни съвети за успешно медийно присъствие. Обученията са насочени към хора, които се интересуват от тями като - най-често допускани грешки при общуването с медиите, какво превръща една личност, тема или случка в интересна за медиите; как да се позиционирате като "говорител“ по темата, която ви вълнува, и т.н.

Актьорския си талант разкри с участие в сериала "Мен не ме мислете". Там влезе в ролята на прокурор. 

"Да сме отговорни заедно означава всеки да направи това, което зависи от него" - категорична е тя и тази проява на еко съзнание не е само на думи. Водещата на "Преди обед" следва свои зелени практики, които важат в дома й за всички в семейството. Засадила е не една и две фиданки край къщата им в Еленския Балкан. Изхвърля боклука си разделно. Използва платнени торби за пазар. Децата й си носят вода за училище в бутилки за многократна употреба.

За да ти вярват зрителите зад екрана, трябва сам да вярваш на себе си, но и да си достатъчно откровен. Публиката би усетила всеки фалш или преиграване. 

"Деси е честен в професията си човек и приятел, на който мога винаги да разчитам. Тя претърпя изключително развитие в ефир, но все още остава много симпатична с липсата на самочувствие на истинска звезда", откровен е Георги Тошев при гостуването на водещата в "Търси се..." Дългогодишната екранна половинка на Деси - Сашо кадиев пък, сподели, че отдавна са свикнали един с друг и знаят какво да очакват и в добро, и в лошо. 

Деси Стоянова е майка на близнаци - Красимир и Стефан. "В началото беше трудно. През първата година на моите чудни синове почти не бях спала. Бях се превърнала в ходещо зомби. И то при положение, че и майка ми, и сестра ми помагаха. Децата се будеха буквално на всеки час, освен в случаите, в които се будеха по-често. И много трудно заспиваха, освен това… Още си спомням деня, в който (трябва да са били вече на около 10 месеца) спах цели 5 часа накуп. По-отпочинала не се бях чувствала в живота си, ако щете вярвайте. След това дойде моментът, в който успях да измия чиниите без никой да се разреве по средата на начинанието (следваща победа) и така някъде към втората им година животът започна да се нормализира." - споделя тя в интервю за "Майко мила" през 2018. 

Винаги, когато влиза в нюзрума, устремена към студиото на "Преди обед", за да започне поредния си ефир, Деси поздравява с "Добро утро, колеги!" И утрото наистина става по-добро!

