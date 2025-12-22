ЗАРЕЖДАНЕ...
Деси Стоянова със страх за живота на близнаците си
"Много ясно си спомням Коледата на 2008 г. Бях в напреднала бременност, чаках моите близнаци и въпросът какво правим, ако се родят преждевременно, беше напълно реален“, разказва тя.
В началото на януари 2009 г. Деси Стоянова е приета за задържане в "Майчин дом“. По думите ѝ съдбата е била благосклонна – бебетата се раждат само няколко седмици преди терминa и са доносени.
"Бяха толкова мънички и крехки, но можех да ги гушна още на първия ден“, спомня си тя.
Водещата признава, че днес още по-силно осъзнава през какво преминават родителите на преждевременно родени деца – онези, които нямат възможност веднага да прегърнат бебетата си и да ги държат в ръце, пише "Блиц".
Стоянова посочва и тревожна статистика – всяка година в България се раждат над 6000 недоносени бебета, което означава едно на всеки десет. Именно това я мотивира да призове за подкрепа на Фондация "Нашите недоносени деца“, която се бори за по-добри грижи, модерно оборудване и достойни условия за най-малките пациенти в кувьозите.
"Тези бебета заслужават най-добрите условия и най-добрите грижи, които съвременната медицина може да им осигури, за да пораснат здрави, силни и щастливи. Можете да го направите и вие“, апелира Деси Стоянова.
Тв водещата публикува и информация за дарения – банкова сметка и кратък SMS номер, чрез които всеки желаещ може да подкрепи каузата и да даде шанс за живот на най-малките бойци.
