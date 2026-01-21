ЗАРЕЖДАНЕ...
Деси Слава се завръща в Америка за нов старт
© Инстаграм
"С голямо съжаление ви съобщавам, че днес не успях да се кача на самолета за Америка – написа в социалните мрежи тогава певицата. – Преди години имах забрана за влизане в САЩ, която чрез адвокат бе премахната през 2016. Оказа се обаче, че съществуват промени точно за този тип забрана и всеки път, когато желая да пътувам до Америка, трябва да искам специално разрешение и положително минато интервю за работна виза.“
Известно е, че по време на първото си турне отвъд океана Деси Слава изживя бурна любов с българския емигрант Михаил през 2000 година и от връзката им е големият й син Майки. Отношенията на певицата и бизнесмена обаче бяха сложни и двамата се разделиха.
Сега, след като всички спънки са в миналото, Деси Слава ще е на американска земя и стартът на музикалната й обиколка ще бъде даден на 27 януари в Лас Вегас. Турнето ще мине през Сан Франциско и Сиатъл, а най-големият концерт ще е в Чикаго на 7 февруари. Последната изява на сцена пък ще е на 8 февруари в Нейпълс.
За Деси Слава 2026 година е изключително специална, тъй като празнува три десетилетия от качването си на професионална сцена. Тя е подготвила много изненади за своите почитатели, но все още пази голяма част от тях в тайна.
Още по темата
/
Петър Стоянович: Трудно се намира човек да ти изкопае канал, но да ти даде акъл от телевизията, облечен в костюмче, леко зализан глуповато като депутат - всеки е готов
17.01
Още от категорията
/
Защо кръвта се сгъстява?
20.01
Как филтърът за кафе, зехтинът и пяната за бръснене могат да ви помогнат в почистването на колата
20.01
Ако всеки ден пиете кафето си в пластмасова чаша, за година поглъщате над 360 хил. микропластмасови частици
20.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Как филтърът за кафе, зехтинът и пяната за бръснене могат да ви п...
13:57 / 20.01.2026
Ако всеки ден пиете кафето си в пластмасова чаша, за година поглъ...
13:30 / 20.01.2026
В този европейски град всеки 12-ти жител е милионер
11:42 / 20.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.