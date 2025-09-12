ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Деси Слава избра спокойствието и си купи къща в Пловдив
Момченцето, което е във втори клас, е записано в ново училище и семейството вече се е устроило в града под тепетата, където живеят още големият син на Деси със съпругата си и малката им дъщеричка, която носи името на звездната си баба.
Припомняме, че певицата разкри решението си да се завърне да живее в Пловдив по време на големия си концерт на Античния театър, който бе част от турнето ѝ под наслов "България в душата ми“.
Тя лесно взема и решението да се премести в Пловдив, защото търси спокойствие. В града под тепетата Деси е живяла 10 години, след което се мести в столицата, но сега пътят е обратен. "Много е странно, все още премествам багажи. От години копнея за едно по-голямо спокойствие – къщичка, двор с цветя и далеч от големия градски шум“, разказва за вече сбъднатата си мечта певицата в предаването "На кафе“. Малкият ѝ син Борис също вече е привикнал към Пловдив и новото си училище. "Слава Богу, той не е чак толкова голям. Втори клас е тази година, беше вече на лятно училище, каза, че му харесва в Пловдив. Щастлив е и няма търпение да започне тренировки по футбол“, допълва Деси.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 674
|предишна страница [ 1/113 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
10:17 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: