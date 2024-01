Деси Цонева: Новогодишни обещания - дрън-дрън, та пляс. С тия именни дни сега да видим как няма да пиете, пушите или изневерявате

© Честита нова 2024 година! Желая на всички ви да сте спокойни и берекет да има!



Сигурно повечето от вас са с махмурлук, главобол или някакви други damage-и, но все пак може да прочетете два-три реда. Това пише в коментара си за "Телеграф" журналистката Деси Цонева. Ето какво още мисли тя:



"Много хора си правят равносметки в края на годината. Какво са сбъркали, какво трябва да поправят, какво да променят в себе си, какво да постигнат. Общо взето чувството на вина след новогодишния запой завладява бая народ. Доказано е, че над 80% от хората не изпълняват новогодишните обещания. Или поне не всичките. “От 1-ви няма да пуша, няма да пия, ще зарежа любовницата, ще обичам себе си повече, ще почна спорт, ще, ще, ще….". Дрън-дрън та пляс. Защо ви трябва нова година, за да се решите на нещо ново в живота си? Или просто да станете малко по-добри без повод. А и с тия именни дни сега да видим как няма да пиете, пушите или изневерявате. Само не бийте никого, че не е добре. Че може да разбиете не само мечтите, а и зъбите на някого.



В този ред на мисли Дебора издаде първата си песен. Поздравления за момичето и силата и. Песента се казва “Разбити мечти" и показва именно, че всяка жена може да избяга от насилието и да направи нещо за себе си. В случая Дебора като нищо да стане звезда! Адмирации за силата и, за кампанията, която я подкрепи, и въобще едно огромно “Браво"!



Та ако някой ви бие, не чакайте - или му треснете един тиган в главата, или си бийте камшика. By the way, по празниците стават най-много домашни “инциденти", така че сега е момента.



И да зачеркна и темата с фойерверките. По всички социални мрежи се изляха хиляди апели за спиране на безумните гърмежи. Даже София остана и без заря. Доста тъпо, защото зарята никога не е пречела на животинките. Пречат пиратките и нерегламентираното гърмене. Аз лично наблюдавах цяла София от последен етаж на ресторант в "Драгалевци" и беше приказно! Целият град беше жив, щастлив, празничен….



Желая ви да ви е светло и празнично и на вас! И поне едно обещанийце може да изпълните, нали? Ако пък ли не, поне не правете лошо на никого".