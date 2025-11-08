Новини
Деси Банова с един удар унищожи хорската злоба
16:24
Журналистката и водеща Деси Банова - Плевнелиева затвори хорски усти с един удар. Повод за реакцията ѝ бе слухът, че се е разделила с бившия президент на България - Росен Плевнелиев. Според мълвата тя дори е напуснала къщата, в която живеят и е взела децата.

"Любов и светлина", написа Деси на снимката, която публикува във фейсбук. На нея се вижда, че двамата с мъжа ѝ се държат за ръце и са повече от щастливи.

И за двамата това е втори брак. Те се ожениха през 2018 г. и имат общ син - Йоан, от предишните си връзки Плевнелиев има двама синове, а тя - дъщеря. 

 

 


