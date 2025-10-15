ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Дерматолозите вече могат да извършват и естетични интервенции
В Държавен вестник беше обнародвана Наредба № Н-4 от 3 октомври 2025 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Кожни и венерически болести“ (КВБ).
С това се слага край на спекулациите дали специалистите по КВБ могат да извършват интервенции в областта на естетичната дерматология.
Краткият отговор е ДА!. Това споделя в своя Фейсбук профил дерматологът доц. Даниела Грозева.
Ето какво още обяснява тя:
Към настоящия момент специалистите по Пластично-възстановителна и естетична хирургия и по КВБ имат право да извършват естетични интервенции, насочени към подобряване външния вид на пациентите и заличаване на признаците на стареене.
Тук се включват и лекари със специалности с хирургична насоченост, когато интервенцията е в тяхната топографоанатомична област и те притежават необходимата квалификация съгласно медицинските стандарти.
Важно е да се подчертае, че качеството на медицинската помощ се основава именно на спазването на медицинските стандарти. Те гарантират безопасност, компетентност и високо ниво на професионализъм.
Затова, когато избираме на кого да доверим външния си вид, нека се ръководим от специализацията, квалификацията и спазването на установените медицински стандарти.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
14:37 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: