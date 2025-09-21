Депресията, стресът и тревожността водят до сърдечни проблеми и скъсяват живота

© Bulgaria ON AIR Депресията, стресът и тревожността не са просто временни състояния на умора или тъга.



Те могат да имат сериозни последици за здравето, включително сърдечни проблеми и намалена продължителност на живота с между 10 и 20 години.



"Ние живеем в най-комфортното за човека време, най-цивилизованото време с най-много удобства, но светът се променя толкова бързо и по такъв начин, че за човешкия ум, който има нужда от време да помисли, това е твърде голяма скорост, за да можем ние да се настрояваме. Отчасти това ни стресира и има последващ ефект", каза клиничният психолог д-р Велислава Донкина.



Тя обяснява, че стресът има както външни, така и вътрешни причини. В малки дози той е полезен – стимулира ни да се адаптираме и да развиваме нови умения.



Но когато е постоянен или прекомерен, той може да доведе до сериозни психически и физически проблеми, включително депресия, тревожност и сърдечно-съдови заболявания.



Едно от най-важните средства за справяне със стреса е социалната подкрепа и близкото общуване с другите хора.



"Едно от най-важните неща, което дава подкрепа и утеха и от което най-много страдаме, защото липсва, е социалната подкрепа, комуникацията, общуването. Близкото общуване, което не минава през някаква технология", каза д-р Донкина пред Bulgaria ON AIR.



Съвременният живот и социалните мрежи също увеличават стреса чрез създаването на нереални модели за успех и щастие.



Хората често се сравняват с другите и изграждат илюзии, които поддържат чрез постоянна активност и разсейване, страхувайки се да останат сами със себе си и собствените си мисли.