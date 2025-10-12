ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Денис Ризов: С една бас китара от 46 лв. и тениска омазана в мастило
Ризов вече няколко месеца живее обратно в България. Но животът през последните 30 години извън страната, чак в Америка, променя посоката на мислите и разбиранията му. Как се изменя представата за американската мечта и защо вече не е привърженик на Доналд Тръмп.
Ризов коментира контраста между живота в двете страни, като обобщава, че един музикант е добре, когато е на път.
"Където и да си, си добре“, признава той.
Според него, понятието за американска мечта вече не е това, което е било. Преди тя е означавала едно, докато сега "никой не знае как изглежда тази мечта. Дори може да се каже, че я няма“.
Ризов признава, че преди е бил фен на Доналд Тръмп, още от мандат 1, но вече не подкрепя бившия президент. Причината за това е неговото поведение.
"Не ми харесва това, че е арогантен. Измислил е хубави неща, но не ги действа правилно“, казва той.
Денис Ризов повдигна завесата и около началото на музикалната си кариера, като разкри, че е вдъхновен от легендарната българска група "Щурците“.
На въпрос дали Кирил Маричков е причината да започне да се занимава с музика, Ризов отговаря утвърдително. Всичко започва с една лепенка, подарена му от групата, която той залепя на своята баскитара.
"С една бас китара от 46 лв. и тениска омазана в мастило. Така отидох при Кирил Маричков да му искам автограф и тогава започна музикалната ми кариера".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 910
|предишна страница [ 1/152 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 53 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
15:50 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета