Деми Ловато показа умения, различни от пеенето

© Associated Press Деми Ловато показа, че талантите ѝ не се ограничават само до музиката и актьорството. Изпълнителката на Cool for the Summer смени микрофона с готварска шапка, споделяйки на 11 март видео, в което демонстрира как се приготвя цяло печено пиле.



"Днес правим цяло печено пиле“, каза Деми във видеото. "Изглежда наистина страшно, но не е. Ще се забавляваме… и си го казвам, защото в момента се чувствам уплашена.“



Докато певицата поддържаше забавна и непринудена атмосфера, някои фенове забелязаха, че на моменти ръцете ѝ треперят. Един потребител дори коментира: "Страх ме е да я видя да се тресе толкова силно.“



Деми бързо разсея всякакви притеснения, като увери зрителите, че всичко е наред. "Добре съм! Обещавам."