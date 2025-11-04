ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дейвид Бекъм получи рицарско звание
Облечен в костюм, специално създаден за случая от съпругата му Виктория Бекъм, бившият капитан на националния отбор на Англия бе посрещнат от британския крал Чарлз, който го посвет в рцарско звание, потвърждавайки кариерата му като един от най-важните футболисти на своето поколение.
Бекъм бе придружен от родителите си, Тет и Сандра, и съпругата си Виктория, която избра черна рокля, специално създадена от собствената й модна къща.
