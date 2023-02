© Instagram виж галерията Дейвид Бекъм показа завидни качества освен на терена и в кухнята. Футболната легенда публикува видеа в личния си профил в Instagram, в което жонглира с палачинки, като ги мяташе нависоко и ги улавяше в тигана. В края той показа, че може да спре на гърди една от палачинките. Към видеото той е добави и текст, който е адресиран към съпругата му Виктория Бекъм: "Казах ти, че все още го мога".



Съпругата му Виктория пък наблюдаваше внимателно какво прави Дейвид Бекъм.



Малко по-късно големият им син - Бруклин също демонстрира способностите си в кухнята, като показа, че и той може да подхвърля и улавя палачинки. Бруклин написа нещо, което беше препратка към изявите на баща му с тиган в ръка: "Но можеш ли да го направиш със затворени очи".



Бруклин Бекъм обича да готви и често показва кулинарните си умения на своите последователи.



