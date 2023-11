© You Tube: Shoot for Love Димитър Бербатов влезе в онлайн предаването "Shoot for Love World" на YouTube-канала "Shoot for Love".



Бившата звезда на английския гранд Манчестър Юнайтед и на българския национален отбор по футбол беше дегизиран с грим, брада и шапка, за да влезе в ролята на обикновен аматьор, който да вземе участие във футбол на малки вратички в Англия.



Целта пред него беше първоначално да не показва на какво е способен, а напротив - да играе слабо.



Впоследствие българинът излезе от съоръжението, за да му бъде премахнат грима и да се върне като Димитър Бербатов. Още при свалянето на дегизировката, минувач позна Берба.



"Ти си истинска легенда", призна той пред един от най-големите български футболисти.



При връщането си в игра, всички се впечатлиха от формата на бившия голмайстор на Висшата лига на Англия.



Бербатов направи няколко асистенции, вкарвайки и два гола.



Видеото за отрицателно време събра милиони гледания в YouTube. Масово коментарите под материала бяха за това, че в ден днешен няма футболист с подобно спиране на топката, каквото имаше бившият български национал.