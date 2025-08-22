Дебора се е сринала психически

© Певицата Дебора, която бе заловена за пореден път пияна зад волана, не се чувства добре психически, защото няма достъп до лекарствата си, които са със зелена рецепта. Това стана ясно от адвоката на погазилата закона чалгаджийка - Юлиян Николов.



"В момента сме на изчакване. Чакаме да стане готова автотехническата експертиза, а те стават изключително бавно. Дебора си стои вкъщи постоянно, нали все пак е под домашен арест, но психически не е добре. Единственото хубаво е, че може да си гледа детето, че е с него. Майка ѝ помага, както и приятелките ѝ. Дебора обаче няма достъп до лекарствата си, които са за психичните ѝ проблеми. Те се вземат със зелена рецепта, а тя не може да стигне до аптека", споделя адвокат Николов.



Проблемът в случая е, че такива рецепти се дават само и единствено на лицето, на което са предписани. Това означава, че никой друг не може да отиде и да вземе лекарствата на певицата. Това очевидно е сериозен проблем за Дебора, която страда от някакъв тип психическо разстройство, но на този етап не е ясно какво е. Изпълнителката беше споменавала, че получава изключително тежки паникатаки, така че може би става въпрос за това, въпреки че това не е психическо разстройство. Какво точно й има на чалгаджийката, ще стане ясно, когато започне делото срещу нея.



"Дебора съжалява изключително много за случилото се. Притеснена е какво ще се случи. Чака си съдбата. Майка й много й помага с детето, както и приятелките й. Има и друг проблем, а именно, че мярката домашен арест й пречи да може да издържа семейството си, но близките й й помагат", разказва адвокат Николов за състоянието на Дебора.



Певицата може и да съжалява, но грешките й доста се понатрупаха през годините. Очевидно изпълнителката не си взема поука от тях, което сега ще й коства сигурен затвор. Дори този път би рекорда си, защото дрегерът отчете 3,14 промила алкохол в кръвта й.



В началото на юли фолкпевицата помете мантинела, защото не успя да удържи возилото си при задминаване. След като се врязва в мантинелата, Дебора удря и кола, в която е молдовско семейство. За щастие всички са добре. По време на катастрофата 6-годишният й син е на задната седалка. Певицата направи белята със същата кола - "Фолксваген Артеон", с която бе заловена и миналия път. Безотговорната хубавица беше задържана за 24 часа от бургаската полиция и престоя няколко дни в килия. Впоследствие Темида се оказа благосклонна и я пусна под домашен арест, за да може да си гледа детенцето. Този път Темида няма да е благосклонна към рецидивистката и ще я тикнат в затвора. Сега колата й ще бъде отнета или ще плати стойността й, ако не е нейна собственост.



В момента се очаква да бъдат изготвени експертизи и делото ще започне чак тогава.



През лятото на 2016 г. чалгаджийката се скарва с друга шофьорка на пътя на столичния булевард "Черни връх". На мястото пристигат полицаи, които установяват, че певицата е пияна. Дрегерът отчита близо 2 промила алкохол в кръвта. Дебора е арестувана. Започва дело, което се точи над 1 година. Това е и първият път, поне официален такъв, в който Дебора потъпква закона и е осъдена.



Темида се смилява над нея и Дебора се разминава с 3 месеца условна присъда с 3-годишен изпитателен срок. Тя е глобена 1000 лв., а книжката й е отнета за 1 година и 8 месеца. През 2021 г. Дебора попада в същата ситуация, след като я спипват да бръмчи пияна. Хубавицата отново се разминава леко. Тя получава 1 година условно с 3-годишен изпитателен срок, а книжката й е отнета за 13 месеца. Този път Дебора влиза със сигурност в затвора, припомня "България Днес".