|Даниела за връзката на Мартин и Йоана: Нали знаете кой се страхува най-много от изневяра
"Аз не смятам, че Мартин и Йоана въобще са се разделяли преди предаването, защото след него хората са ми казвали, че са я виждали в неговата сграда в София. Неведнъж съм казвала, че Мартин не се държеше като човек, който иска сериозна връзка. Той знаеше, че с мен раздялата ще се случи най-лесно, защото аз няма да толерирам такъв тип отношение", коментира Даниела.
По думите ѝ Мартин не е наясно какво иска и не е способен да оцени това, което има. "Ако беше щастлив с Йоана, нямаше да рискува отношенията си с нея само за един хонорар.", категорична е Рупецова.
Тя твърди още, че двамата са имали интимни отношения непосредствено преди снимките на "Ергенът", а поведението на Мартин по време на шоуто според нея е било неискрено.
"През цялото време говореше за маски, за това кой е фалшив и кой не е. Нали знаете кой се страхува най-много от изневяра – този, който изневерява!" – добавя Даниела, намеквайки, че истината за отношенията между Елвиса и Йоана тепърва ще излиза наяве, пише "България Днес".
