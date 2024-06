© виж галерията Звездата от "Хари Потър" Даниел Радклиф получи първата си награда "Тони" на церемонията в неделя в Ню Йорк, съобщи BBC.



Радклиф спечели наградата за най-добър актьор в мюзикъл за ролята си във възраждането на Merrily We Roll Along на Стивън Зондхайм. Пиесата спечели още три награди на събитието, което отбелязва най-доброто от театъра на Бродуей.



В благодарствената си реч 34-годишният актьор пожела на татко си Честит ден на бащата и благодари на приятелката си Ерин Дарк.



"Любов моя, Ерин, ти и нашият син сте най-доброто нещо, което някога ми се е случвало. Обичам те толкова много, много ти благодаря“, каза той.



Той благодари и на родителите си, че пускали Зондхайм в колата и каза, че пиесата е "едно от най-добрите преживявания в живота ми".



Джонатан Гроф също спечели първия си "Тони" за изпълнението си в мюзикъла.



Той похвали колегите си Радклиф и Линдзи Мендес и ги нарече "повече от стари приятели".



"Вие сте сродни души и очаквам с нетърпение да гледам как се променяме един друг до края на живота ни“, каза той.



Междувременно Анджелина Джоли спечели първата си награда "Тони" за продуцирането на The Outsiders, който беше обявен за най-добър мюзикъл и взе три други награди, след като получи общо 12 номинации.



Към 49-годишната актриса на сцената се присъедини 15-годишната й дъщеря Вивиен.



Режисьорът Даня Теймор нарече актрисата Джоли сред "страхотните жени, които ме издигнаха“ в речта си при поздравлението.



Продукцията по-късно спечели желаната награда за най-добър мюзикъл, което бе повод Джоли отново да се качи на сцената.



Пиесата е базирана на книгата на С. Е. Хинтън и проследява конфликта между две враждуващи банди бели американци, разделени от социално-икономическия си статус.



The Outsiders победи музикалния съперник Hell’s Kitchen - полуавтобиографичен разказ на Алиша Кийс, който получи 13 номинации и спечели две.



Една от тези победи беше за театралния ветеран Кесия Луис за актриса.



В емоционална реч на сцената Луис каза: "На вчерашния ден преди 40 години влязох в Театър "Империал", за да започна кариерата си на Бродуей като 18-годишна. Имах толкова много невероятни преживявания, както и някои сърцераздирателни. Направих кратка почивка от шоубизнеса и отгледах син като самотен родител, докато се опитвах да изградя кариера. За този момент мечтаех през повечето от тези 40 години, така че казвам на всеки, който може да чуе гласа ми – не се отказвайте".



Кийс и Джей Зи се присъединиха към актьорския състав на мюзикъла, за да изпълнят хита си от 2009 г. Empire State Of Mind в знак на почит към Ню Йорк.