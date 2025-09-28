Новини
Даниел Петканов и Глория са заедно?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:47Коментари (0)42
©
Даниел Петканов и Глория Петкова заживяха като семейство след участието си в шоуто "Трейтърс". Те не просто са се събрали като двойка, но са събрали и децата си като братче и сестриче.

Отношенията между манекенката и Лудия репортер, както до ден днешен е известен Даниел Петканов, се развиват със светкавична бързина. Двамата се залюбиха по време на снимките на новото риалити на Би Ти Ви "Трейтърс: Игра на предатели". Това се случи към края на юли. Днес, по-малко от два месеца след тези събития, те вече са като семейство и отглеждат заедно децата си. Глория има момиче – Анабел – от брака си с по-възрастния от нея, но доста заможен Методи Велинов, когото тя изостави заради Даниел. Петканов пък има момче – Габриел – от актуалната водеща на "Биг Брадър" Александра Богданска. Двете деца са само с няколко месеца разлика във възрастта. Анабел е родена през септември 2018-а, а Габриел – през януари следващата година.

На Даниел явно му върви да се обвързва в риалитита. Навремето той се ожени за Богданска по време на участие в шоуто на Нова тв "ВИП Брадър". Тогава всички смятаха, че бракът е сключен за пари, но когато Алекс забременя, тези слухове утихнаха. В продължение на няколко години двойката изглеждаше щастлива, но историята приключи с развод. Връзката с Глория отново тръгва от риалити – този път на Би Ти Ви.

Петкова също донякъде повтаря опита си с първия си мъж. Както тогава, така и сега отношенията й се развиват почти със скоростта на светлината. Манекенката не крие, че е заживяла с Методи едва две седмици след като се е запознала с него. Много скоро след това започват опити за бебе, които бързо се увенчават с успех. Разбирайки, че ще става баща, щастливият Методи предлага брак на красивата бъдеща майка в самолет, с който обикалят над Рилските езера. Сватбата им е в двореца "Евксиноград" край Варна, откъдето е младоженецът.

Говори се, че Петканов печели добре като инфлуенсър, но едва ли ще успее да заведе любимата си на обиколка със самолет, ако реши да й предлага брак. Не е ясно и дали ще може да си позволи да наеме дворец за евентуална си сватба с нея. Явно обаче за Глория това няма голямо значение. Поне засега тя изглежда щастлива с новия си любим, а децата им се разбират добре. Какво ще стане занапред? Времето ще покаже, писа "Уикенд".

