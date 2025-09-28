ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Даниел Петканов и Глория са заедно?
Отношенията между манекенката и Лудия репортер, както до ден днешен е известен Даниел Петканов, се развиват със светкавична бързина. Двамата се залюбиха по време на снимките на новото риалити на Би Ти Ви "Трейтърс: Игра на предатели". Това се случи към края на юли. Днес, по-малко от два месеца след тези събития, те вече са като семейство и отглеждат заедно децата си. Глория има момиче – Анабел – от брака си с по-възрастния от нея, но доста заможен Методи Велинов, когото тя изостави заради Даниел. Петканов пък има момче – Габриел – от актуалната водеща на "Биг Брадър" Александра Богданска. Двете деца са само с няколко месеца разлика във възрастта. Анабел е родена през септември 2018-а, а Габриел – през януари следващата година.
На Даниел явно му върви да се обвързва в риалитита. Навремето той се ожени за Богданска по време на участие в шоуто на Нова тв "ВИП Брадър". Тогава всички смятаха, че бракът е сключен за пари, но когато Алекс забременя, тези слухове утихнаха. В продължение на няколко години двойката изглеждаше щастлива, но историята приключи с развод. Връзката с Глория отново тръгва от риалити – този път на Би Ти Ви.
Петкова също донякъде повтаря опита си с първия си мъж. Както тогава, така и сега отношенията й се развиват почти със скоростта на светлината. Манекенката не крие, че е заживяла с Методи едва две седмици след като се е запознала с него. Много скоро след това започват опити за бебе, които бързо се увенчават с успех. Разбирайки, че ще става баща, щастливият Методи предлага брак на красивата бъдеща майка в самолет, с който обикалят над Рилските езера. Сватбата им е в двореца "Евксиноград" край Варна, откъдето е младоженецът.
Говори се, че Петканов печели добре като инфлуенсър, но едва ли ще успее да заведе любимата си на обиколка със самолет, ако реши да й предлага брак. Не е ясно и дали ще може да си позволи да наеме дворец за евентуална си сватба с нея. Явно обаче за Глория това няма голямо значение. Поне засега тя изглежда щастлива с новия си любим, а децата им се разбират добре. Какво ще стане занапред? Времето ще покаже, писа "Уикенд".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 797
|предишна страница [ 1/133 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Пимпирев: Климатичните промени ще ни превърнат в полупустиня
10:29 / 26.09.2025
Започват засилени проверки в Гоце Делчев заради десетки сигнали за шум
10:31 / 26.09.2025
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
10:06 / 27.09.2025
Желязков от САЩ: Meta има инвестиционни намерения към България
11:17 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: