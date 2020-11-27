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Äàí÷î îò "Ôåðìàòà" êúì Äàÿíà: Öÿë ñåçîí òè ñâàëÿì çâåçäè, à òè íàêðàÿ ñè ëÿãàø ñ Ïåòúð!
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 12:29 / 27.11.2020Êîìåíòàðè (4)79
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Äðàìè îò ëþáîâ è ðåâíîñò âëàäåÿò ñòîïàíñòâîòî äâå ñåäìèöè ïðåäè ãîëåìèÿ ôèíàë íà "Ôåðìàòà“ 6 íà 12 äåêåìâðè. Äàÿíà Õàíäæèåâà ñå îêàçà â öåíòúðà íà ðîìàíòè÷åí ÷åòèðèúãúëíèê, ñëåä êàòî àôèøèðà ÷óâñòâàòà ñè êúì Ïåòúð Ïåòðîâ. Òÿõíàòà áëèçîñò ïðåäèçâèêà ñèëíà ðåâíîñò ó äîñêîðîøíèÿ é íàé-áëèçúê ìúæ Éîðäàí, êàêòî è ó âå÷íî óñìèõíàòà Âàíÿ, êîÿòî íå êðèå ñèìïàòèèòå ñè êúì ïèëîòà, ñ êîãîòî äîñêîðî áåøå íåðàçäåëíà. Äîêàòî ìëàäèòå âëþáåíè èçÿñíÿâàò îòíîøåíèÿòà ñè â îáùàòà ñïàëíÿ, ôëèðòúò èì çàïëàøâà âñå ïîâå÷å äà ðàçðóøè ìèðà â ñòîïàíñòâîòî.    

"Öÿë ñåçîí òè ñâàëÿì çâåçäè, à òè íàêðàÿ ñè ëÿãàø ñ Ïåòúð“, ÿäîñàíà êîìåíòèðà Éîðäàí, â îïèò äà ïîòúðñè ñìåòêà íà àêòðèñàòà, êîÿòî îùå âåäíúæ ìó íàïîìíè, ÷å îòíîøåíèåòî é êúì íåãî íå ñå å ïðîìåíèëî è îñòàâà ÷èñòî ïðèÿòåëñêî.

"Ìíîãî å õóáàâî, êîãàòî äîéäàò íîâè åìîöèè è òî òî÷íî íà ôèíàëíàòà ïðàâà, çà äà òè ïîâäèãíàò íàñòðîåíèåòî. Ïåòúð ñè çàñëóæàâà èíâåñòèöèÿòà íà âðåìå è åíåðãèÿ, çà äà áúäå îïîçíàò. Òîé å ìëàä ìúæ ñ ìîðàëíè öåííîñòè, âå÷å ðÿäêî ñå ñðåùàò òàêèâà“, îáÿñíè ïîâåäåíèåòî ñè Äàÿíà. Îêðèëåíà îò íîâîòî ñè ðîìàíòè÷íî óâëå÷åíèå, òÿ óñïÿ äà ïîáåäè îñòàíàëèòå æåíè â ñòîïàíñòâîòî è ñïå÷åëè ñåäìè÷íèÿ èìóíèòåò îò äóåë. Ïî òîçè íà÷èí àêòðèñàòà ñå ñïàñè îò ïðåäñòîÿùàòà æåíñêà åëèìèíàöèîííà áèòêà, íà êîÿòî â ñúáîòà íà Àðåíàòà ùå èçëåçå Ìèëåíà Ñòàíäæèêîâà. Òÿ áå èçáðàíà çà ïúðâè äóåëèñò îò ôåðìåðà íà ñåäìèöàòà Íàäåæäà, êîÿòî ïîäîáíî íà îñòàíàëèòå ó÷àñòíèöè, íå õàðåñâà þðèñòêàòà.

"Èçáèðàì òå, çàùîòî âñÿâàø íàïðåæåíèå â ãðóïàòà. Òè ñè åäèíñòâåíèÿò ÷îâåê òóê, ñ êîãîòî íÿìàì ðàçáèðàòåëñòâî è õàðìîíèÿ“, êîìåíòèðà ðåøåíèåòî ñè ï÷åëàðêàòà è äîïúëíè, ÷å Ìèëåíà íÿìà íåîáõîäèìèòå êà÷åñòâà, çà äà ïîáåäè íà Àðåíàòà. Â èçáîðà é îñòàíàëèòå æåíè çàïîäîçðÿõà ñòðàòåãèÿ çà ðàç÷èñòâàíå íà íåæíàòà ïîëîâèíà îò ó÷àñòíèöèòå, ñ êîåòî äà ñè ïðîïðàâè ïúò êúì ôèíàëà.

Ñòîïàíèíúò Àíäðåé âñå ïàê óñïÿ äà ðàçâåäðè îáñòàíîâêàòà, êàòî íàâåñòè ó÷àñòíèöèòå è ïî÷åðïè ñ ðàêèÿ çà 42-èÿ ñè ðîæäåí äåí. Îò ñâîÿ ñòðàíà ôåðìåðèòå ìó ïîäíåñîõà èìïðîâèçèðàíà òîðòà ñúñ ñâåùè÷êà è ìó îáåùàõà, ÷å ùå ðàáîòÿò óñèëåíî, çà äà ñáúäíàò ìå÷òàòà ìó.




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Àõàõàõà äà íå ñè ñâàëÿë ,êîé òè å âèíîâåí ....õåì ñúðáè õåì áîëè õåì äðàãî ìè å
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Íÿìà äà ñå ïîëó÷è íèùî ìåæäó òÿõ ,àáñîëþòíî íèùî !!!
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Ìàëå, äâàìà îò ôåðìàòà, êîèòî íå ñà äåáåëè! ðŸ˜…
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Äàÿíà å â ãîëÿìî çàáëóæäåíèå, íî ÿâíî ñè å òàêàâà ïîâúðõíîñòíà. Äâà ìåñåöà ñïà ïðè äàí÷î, Ïåòúð è ñìèãíà âåäíúæ è òÿ âäèãíà îïàøêàòà. Íî áúðçî ùå ñå ïðåçåìè. Ïåòúð å íàðöèñòè÷åí òèï. Òîé ñå âúçïðèåìà êàòî âåëèê è íàé äîñòîåí ñðåä ìúæåòå. Åäâà ëè íå âñÿêà æåíà òðÿáâà äà áëàãîäàðè ÷å é å îáúðíàë âíèìàíèå. Îñâåí ñåáå ñè òîé íå îáè÷à íèêîé äðóã. Íå ïðîÿâÿâà åìïàòèÿ è ñú÷óâñòâèå. Íå òúðïè êðèòèêà. Íèêîãà íå âèæäà ãðåøêè â ñåáå ñè. Òîâà å îòðîâåí ÷îâåê êîéòî íå öåíè êà÷åñòâàòà è äîñòîéíñòâàòà íà äðóãèòå. Ñàìî ñâîèòå êàòî ðàçáèðàñå òå ñà íàé êà÷åñòâåíèòå è äðóã êàòî íåãî íÿìà.
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