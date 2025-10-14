ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Да спрем омазняването на косата през есента: Избери шампоан без сулфати и забрави за шапките
Причината не е само в климата. "Фокус" провери за вас и поднася обективните причини за проблема. Есента е време на хормонални промени, стрес и смяна на грижата за скалпа.
След лятното изсушаване, мастните жлези решават да компенсират и започват да работят на пълни обороти. Добави към това вълнените шапки, които задържат топлината и влагата, и получаваш ефект "вечно трети ден без измиване“.
Но има спасение – и то не е да миеш косата всеки ден. Ето няколко реални съвета от фризьори и дерматолози:
– Избери подходящ шампоан – без сулфати и с надпис balancing или purifying.
– Не мий с гореща вода. Топлата активира мастните жлези, хладката поддържа баланса.
– Не прекалявай с балсама и маските. Нанасяй ги само по дължините, никога в корените.
– Избягвай постоянното докосване и ресане. Колкото повече пипаме косата, толкова по-бързо се омазнява.
– Шапките и качулките – пери ги редовно, защото събират мазнина и бактерии.
– Сух шампоан – чудесен помощник, но не решение. Използвай максимум два пъти седмично.
И не, косата ти не "свиква“ с шампоана – това е мит. Просто сезонът променя всичко – температурата, влажността, дори настроението ни.
Ако косата ти изглежда като извадена от фритюрник още на втория ден, не си сама – просто тялото ти се опитва да намери баланс между летния пек и зимния студ.
Истинската грижа започва, когато спреш да наказваш косата за това, че е жива и й позволиш да се адаптира. Малко себум не е престъпление, но небрежният вид е поправим.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: