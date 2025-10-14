Новини
Да спрем омазняването на косата през есента: Избери шампоан без сулфати и забрави за шапките
Автор: Десислава Томева 16:05
©
Лятото си отиде, а с него и дните, в които косата изглеждаше като след реклама на шампоан. С първите по-хладни сутрини и шапки идва сезонът на мазните корени и обидно бързото омазняване.

Причината не е само в климата. "Фокус" провери за вас и поднася обективните причини за проблема. Есента е време на хормонални промени, стрес и смяна на грижата за скалпа.

След лятното изсушаване, мастните жлези решават да компенсират и започват да работят на пълни обороти. Добави към това вълнените шапки, които задържат топлината и влагата, и получаваш ефект "вечно трети ден без измиване“.

Но има спасение – и то не е да миеш косата всеки ден. Ето няколко реални съвета от фризьори и дерматолози:

Избери подходящ шампоан – без сулфати и с надпис balancing или purifying.

Не мий с гореща вода. Топлата активира мастните жлези, хладката поддържа баланса.

Не прекалявай с балсама и маските. Нанасяй ги само по дължините, никога в корените.

Избягвай постоянното докосване и ресане. Колкото повече пипаме косата, толкова по-бързо се омазнява.

Шапките и качулките – пери ги редовно, защото събират мазнина и бактерии.

Сух шампоан – чудесен помощник, но не решение. Използвай максимум два пъти седмично.

И не, косата ти не "свиква“ с шампоана – това е мит. Просто сезонът променя всичко – температурата, влажността, дори настроението ни.

Ако косата ти изглежда като извадена от фритюрник още на втория ден, не си сама – просто тялото ти се опитва да намери баланс между летния пек и зимния студ.

Истинската грижа започва, когато спреш да наказваш косата за това, че е жива и й позволиш да се адаптира. Малко себум не е престъпление, но небрежният вид е поправим.






