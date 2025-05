© виж галерията Лорън Санчес се превърна в една от най-разпознаваемите личности в публичното пространство, след като връзката ѝ с един от най-богатите хора в света Джеф Безос стана публично достояние през 2019 г. 55-годишната бивша телевизионна репортерка ще се омъжи за Безос в края на юни във Венеция.



Освен журналист Санчес е и лицензиран пилот на хеликоптер, а през април 2025 г. участва в исторически полет с изцяло женски екипаж на капсулата New Shepard на Blue Origin. Освен това, през 2024 г. издаде детската книга "The Fly Who Flew to Space“, която стана бестселър на "Ню Йорк Таймс“.



В последно време обаче феновете на известната двойка обърнаха особено внимание на външния вид на бъдещата госпожа Безос. След последните си публични изяви 55-годишната американка предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. Наблюдателни потребители забелязаха колко променено изглежда лицето и тялото на Санчес, което доведе до спекулации за възможни пластични операции.



Въпреки че Санчес не е потвърдила публично да е преминала през подобни подобрения на външния вид, експерти и наблюдатели посочват възможни интервенции като ботокс, филъри за устни и уголемяване на бюста.



Сравнения на снимки от различни периоди от живота й показват разлики в чертите на лицето и тялото ѝ.



Първата снимка е отпреди 22 години, когато Санчес е била на 33, а втората е направена по време на кинофестивала в Кан тази година.



В социалните мрежи широко се обсъждат промените във външния й вид, като едни я защитават и споделят, че има право на избор какво да прави с тялото си, а други смятат, че тя е била много по-красива и естествена преди промените.



Времето, в което се разгарят тези дебати, не е случайно – Лорън Санчес и Джеф Безос се подготвят за своя разточителен сватбен уикенд. Тържеството ще се проведе в периода 24–26 юни във Венеция, Италия, на ексклузивния остров Сан Джорджо Маджоре. Очаква се събитието да струва около 10 милиона долара.



Санчес и Безос оповестиха връзката си през 2019 година, малко след като собственикът на "Амазон“ сложи край на 25-годишния си брак с Макензи Скот. Санчес също беше омъжена преди това – за бизнесмена Патрик Уайтсел, пише Ladyzone.