|DJ Silver: Младите днес не могат да разберат каква стойност носеше MTV през 90-те години
MTV е медията, дала гласност на гръндж и алтернативната музика в лицето на Nirvana, The Prodigy, The Offspring, Limp Bizkit, Linkin Park. "Сега се пуска една опитомена музика, която е radio friendly. Новите поколения търсят повече бързите усещания, бързите удоволствия. Тренд може да се създаде буквално за минути и за ден да се превърне в нещо наистина много глобално, а след два дни вече никой да не помни за него. Докато MTV ни даваше стойност, която до ден днешен още носим“, каза DJ Silver.
В края на 2025 г., след повече от четири десетилетия, MTV ще прекрати излъчването на музикалните си канали в Европа. "Младите днес определено не могат да усетят и да разберат каква стойност носеше MTV на няколко поколения, израснали и живели осъзнато през 90-те години“, смята DJ Silver.
Социалните мрежи и стрийминг платформите днес дават на младото поколение всичко, от което има нужда. "Социалните мрежи са като господари на младите. Освен за тях, те са такива и за артистите, защото в момента се промотираме единствено и само с тези социални мрежи. Съобразяваме се с всичко – с времетраенето на видеата, които записваме, с дължината на текста, с думите, които подбираме. Постоянно мислиш да се вписваш в рамки“, сподели DJ Silver.
