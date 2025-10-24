DJ Silver: Младите днес не могат да разберат каква стойност носеше MTV през 90-те години

© Instagram За нашето поколение MTV е символ, свят на артистичност, на музика, на нова култура, на стил. Това, което съм днес като DJ, определено има корен от онези години. MTV оформи моя музикален вкус. Това каза DJ Silver в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“.



MTV е медията, дала гласност на гръндж и алтернативната музика в лицето на Nirvana, The Prodigy, The Offspring, Limp Bizkit, Linkin Park. "Сега се пуска една опитомена музика, която е radio friendly. Новите поколения търсят повече бързите усещания, бързите удоволствия. Тренд може да се създаде буквално за минути и за ден да се превърне в нещо наистина много глобално, а след два дни вече никой да не помни за него. Докато MTV ни даваше стойност, която до ден днешен още носим“, каза DJ Silver.



В края на 2025 г., след повече от четири десетилетия, MTV ще прекрати излъчването на музикалните си канали в Европа. "Младите днес определено не могат да усетят и да разберат каква стойност носеше MTV на няколко поколения, израснали и живели осъзнато през 90-те години“, смята DJ Silver.



Социалните мрежи и стрийминг платформите днес дават на младото поколение всичко, от което има нужда. "Социалните мрежи са като господари на младите. Освен за тях, те са такива и за артистите, защото в момента се промотираме единствено и само с тези социални мрежи. Съобразяваме се с всичко – с времетраенето на видеата, които записваме, с дължината на текста, с думите, които подбираме. Постоянно мислиш да се вписваш в рамки“, сподели DJ Silver.