Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
DJ Silver: Младите днес не могат да разберат каква стойност носеше MTV през 90-те години
Автор: Ася Александрова 13:33Коментари (0)0
© Instagram
За нашето поколение MTV е символ, свят на артистичност, на музика, на нова култура, на стил. Това, което съм днес като DJ, определено има корен от онези години. MTV оформи моя музикален вкус. Това каза DJ Silver в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“. 

MTV е медията, дала гласност на гръндж и алтернативната музика в лицето на Nirvana, The Prodigy, The Offspring, Limp Bizkit, Linkin Park. "Сега се пуска една опитомена музика, която е radio friendly. Новите поколения търсят повече бързите усещания, бързите удоволствия. Тренд може да се създаде буквално за минути и за ден да се превърне в нещо наистина много глобално, а след два дни вече никой да не помни за него. Докато MTV ни даваше стойност, която до ден днешен още носим“, каза DJ Silver.

В края на 2025 г., след повече от четири десетилетия, MTV ще прекрати излъчването на музикалните си канали в Европа. "Младите днес определено не могат да усетят и да разберат каква стойност носеше MTV на няколко поколения, израснали и живели осъзнато през 90-те години“, смята DJ Silver.

Социалните мрежи и стрийминг платформите днес дават на младото поколение всичко, от което има нужда. "Социалните мрежи са като господари на младите. Освен за тях, те са такива и за артистите, защото в момента се промотираме единствено и само с тези социални мрежи. Съобразяваме се с всичко – с времетраенето на видеата, които записваме, с дължината на текста, с думите, които подбираме. Постоянно мислиш да се вписваш в рамки“, сподели DJ Silver.

Още по темата: общо новини по темата: 1012
24.10.2025 »
24.10.2025 »
23.10.2025 »
23.10.2025 »
23.10.2025 »
23.10.2025 »
предишна страница [ 1/169 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
20:24 / 23.10.2025
Община Благоевград инвестира в по-добра среда за деца и младежи с увреждания
Община Благоевград инвестира в по-добра среда за деца и младежи с увреждания
10:38 / 22.10.2025
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
15:03 / 22.10.2025
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
13:21 / 23.10.2025
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
10:37 / 22.10.2025
Къци Вапцаров с дългогодишна зависимост
Къци Вапцаров с дългогодишна зависимост
12:11 / 22.10.2025
Актуални теми
Арести заради "черно тото"
България и Войната в Украйна
Обир в Лувъра
Катастрофи в България
Ла Лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: