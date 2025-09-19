ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Д-р Емилова за ефектите от операциите на стомаха: Няма кой да резорбира. Скоро тези хора отново ги виждаме още по-пълни
"Един път в седмицата може да пиете четири чая за деня и три пъти да ядете плодове. Редуват се чай-плод-чай-плод. Плодовете първите дни могат да бъдат 2-3 килограма и повече, след това оставаме на около килограм, килоград и половина плодове, за да може в началото започват да се разграждат много кисели продукти-отрови. Ако ядем повече плодове, ще имаме по-алкална реакция на тялото. Понася се по-леко от организма“, дава рецептата си д-р Емилова в предаването "Преди обед“ по bTV.
Лечебният ефект при голям човек започва след 8-10 ден от началото на програмата, тогава стартира лечението на всички органи и системи. За очи и уши лечението започва след 15 ден от началото на програмата, уточнява експертът.
Д-р Емилова отрича инжекциите, които се поставят за отслабване, ако после се върнете към хранителния си режим, губите всякакъв ефект. За операциите на стомаха е още по-крайна:
"Дори да отрежете почти целия си стомах, няма да има кой да резорбира витамини, ензими, минерални соли, микроелементи, антиоксидантни, пигментни и антиракови вещества. Всичко това се случва в стомаха и скоро същите тези хора отново ги виждаме още по-пълни“.
Програмите на д-р Емилова се прилагат след куп предварителни изследвания по 50 показатели. Прави се ехограф на коремни органи, на млечни жлези, щитовидна жлеза, дори, ако се налага и туморни маркери, доплерови тестове. Избират се само подходящи за лечението пациенти.
Пример за положителния ефект от програмите дава пациент. Още 25-годишна Златка Кирова получава "присъдата“, че няма да може да има деца…Запушени тръби, няма проводимост-диагнозата на гинеколога. Съвет-мислете за осиновяване. След 6-7 плодолечения идва първото, след него и още две здрави бебета. Наричат ги "гладните бебета“. До ден днешен семейството продължава да се подлага на режимите на д-р Емилова. Съпругът по-рядко, но Златка и децата спазват препоръките.
"Големият ми син е на 18 години и до днес никога антибиотик не е пил. Малкият също не е пил, на средният му се наложи, но като цяло са изключително здрави деца. Оплакват се само, че не изпускат училище, защото все са здрави“., споделя майката на трима синове.
Д-р Емилова обяснява, че нейните режими се прилагат при децата под строгия контрол на родителите. Тя препоръчва и премахване на третата сливица като гарант за добро здраве.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожар затруднява движението в Кресненското дефиле
14:30 / 17.09.2025
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
07:13 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: