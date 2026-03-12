ЗАРЕЖДАНЕ...
Цитиридис и Глория Петкова се изправят в сблъсък с Жени Калканджиева и Веселин Плачков
©
След големия интерес към юбилейния спектакъл "25 години СБЛЪСЪК: Последна кръв!", продуцентската компания Междинна станция връща формата в нова, по-близка до публиката версия – "СБЛЪСЪК In The Club".
Първото издание ще се проведе на 18 април в Joy Station в София. На ринга отново ще застанат водещите Иван Христов и Андрей Арнаудов, които ще поведат дебата.
Темата на дискусията ще бъде: "Има ли качествата поколението Gen Z да преобрази България към по-добро?"
Организаторите обещават същия емоционален и остър дебат, характерен за "Сблъсък", но този път в по-интимна клубна атмосфера, която ще позволи на публиката да бъде много по-близо до участниците и самото действие.
Още по темата
/
Мария Силвестър помага на дете, което продава любимите си играчки, за да събира средства за лечението си
20:28
Петя Буюклиева: Вече 20 години минаха от това трагично събитие, но болката стяга сърцето и гърлото ми
09:27
Актьорът Йордан Ръсин: Трябва да има втори вариант, защото иначе се пропада стремглаво надолу в нищото
10.03
Актрисата Искра Донова: Потърсих помощ, но тя не беше подходяща, след което ми дадоха антидепресанти
06.03
Още от категорията
/
Новият рай на Балканите
09.03
Журналистът Теодор Борисов: Коренното население в Нова Зеландия е неизменна част от обществото
06.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Сръбската звезда Цеца Ражнатович пристига във Варна с частен само...
21:27 / 11.03.2026
Българката, която си купи къща само за 1 евро: Имотът не е подаръ...
12:24 / 11.03.2026
Пенсиониран сателит на NASA пада неконтролирано към Земята
06:50 / 11.03.2026
Всяка една покупка с карта neon може да бъде разделена на вноски ...
12:50 / 09.03.2026
Златина Толева: Музиката и танците са много силен обединителен ел...
11:18 / 09.03.2026
Малката героиня Малина от предаването "Бригада нова дом" е настан...
09:21 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.