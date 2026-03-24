Цитиридис: Имам нова работа!
Появата на Цитиридис на сцената на имитаторското шоу предизвика истински фурор. С огромен плакат в ръце той обяви: "Имам нова работа!“. Новият формат "Smart Face“ стартира тази пролет в ефира на NOVA и обещава динамично предизвикателство за хората по улиците.
Водещият ще излиза сред хората, за да тества техните знания и съобразителност. Участниците ще се борят за различни парични суми, като голямата награда достига 10 000 евро.
Паралелно с анонса в ефир, в социалните мрежи на Николаос се появиха първи кадри от продукцията, потвърждаващи, че снимките вече са в ход.
Последният епизод на "Като две капки вода“ премина под знака на изключително силни имитации. Голямата победителка в края на епизода стана Алекс Раева. Тя завоюва първото си място в предаването с безапелационно превъплъщение в образа на Долорес О’Риърдън от The Cranberries. Изпълнението ѝ на хита "Ode To My Family“ разплака част от журито и публиката в студиото.
