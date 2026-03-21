Чък Норис не се е казвал така, роден е с друго име
Роден е като Карлос Рей Норис. Прякорът "Чък“ получава по време на службата си във Военновъздушните сили на САЩ в Южна Корея. Именно там той започва да се занимава с бойни изкуства, за да запълни свободното си време.
Трудно е за вярване, но в началото на кариерата си Чък не е бил непобедим. Той губи първите си няколко турнира. Въпреки това, след 1968 г. става почти непобедим, печелейки титлата Световен шампион по карате в средна категория шест поредни години.
Брус Лий е бил негов близък приятел. Двамата се запознават на демонстрация по бойни изкуства и започват да тренират заедно. Култовата им битка в Колизеума във филма "Пътят на дракона“ (1972) се смята за една от най-добрите екшън сцени в историята на киното. Любопитното е, че Брус Лий лично е поканил Чък за ролята.
Чък Норис не се задоволява само с черните колани в карате, таекуондо и джудо. Той създава своя собствена система, наречена Chun Kuk Do ("Универсалният път“). Тя е базирана на традиционните бойни изкуства, но включва и личен кодекс на честта и етиката.
След като се оттегля от състезанията, Чък отваря верига от карате училища. Един от неговите ученици е легендарният актьор Стийв Маккуин. Именно Маккуин забелязва харизмата му и го убеждава, че има бъдеще в Холивуд, пише ladyzone.bg.
