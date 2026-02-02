Смарт пръстен или семпло бижу носи на лявата си ръка Ани Салич, чудят се зрители. Халката винаги е на средния й пръст, а на безименния си журналистката е сложила тънък пръстен с голям камък, който често не се вижда, защото е завъртян към дланта й.Новинарката, която води централната емисия по Нова тв с Николай Дойнов, открай време се появява в ефир с двата пръстена. Въпреки това, е трудно да се каже дали единият пръстен е от нашумелите в последно време умни устройства, които следят здравето и ежедневната активност.Различните сензори на смарт пръстените събират данни за пулс и сърдечен ритъм, сън и качество на съня, физическа активност и стъпки, стрес и възстановяване, телесна температура и други. Устройството изпраща данните към телефона, в който приложение ги анализира и показва.Подобно устройство би било полезно за човек с натоварен режим. А журналистката, която на 22 април ще празнува 57-мия си рожден ден, от години работи на пълни обороти и навярно ежедневието й е доста забързано. Не е ясно със сигурност дали пръстенът й е смарт устройство, но повече прилича на елегантно бижу в изчистен класически стил.