Чревни бактерии задействат превръщането в организма на бялата мастна тъкан в бежова, което води до изгаряне на калории вместо до складирането ѝ в депа. Това показва изследване на специализирания в онкологията и метаболитните заболявания център "City of Hope", биомедицинския институт "Broad" в САЩ и японския университет "Кейо".Този процес се активира при специфична комбинация от диета с ниско съдържание на протеини и определен състав на чревния микробиом, става ясно от научната статия в сп. Nature, цитирано от Puls.bg.Изследването разкрива досега непознат биологичен механизъм, който свързва хранителния режим, чревните бактерии и метаболизма на мастната тъкан. При това ограничено на протеини хранене определени микроорганизми в червата започват да изпращат химични сигнали в организма. Тези сигнали насочват мастните клетки да преминат от режим на съхранение към режим на изгаряне на енергия."Мастната тъкан не е фиксирана структура, тя се оказва изненадващо адаптивна“, споделя проф. д-р Кения Хонда, съавтор на изследването. По думите му част от бактериите в червата могат да "разчетат“ какво яде организмът и да превеждат тази информация в сигнали, които влияят на мастните клетки.В организма ни по-голямата част от мазнините са т.нар. бяла мастна тъкан. Нейната основна функция е да съхранява излишната енергия. За разлика от нея кафявата и бежовата мастна тъкан използват енергията за производство на топлина и участват активно в метаболитната регулация. Бебетата се раждат със значително количество кафява мазнина, но с възрастта тя постепенно намалява. Поради това учените от години търсят безопасни начини бялата мазнина да бъде "препрограмирана“ към бежова – процес, известен като "бежинг" ("beiging“).Изследователският екип установява, че значително количество бежова мазнина се развива само когато диетата с ниско съдържание на протеини се комбинира с определен микробиом. Ефектът не е наличен при същото хранене, без наличието на съответната микрофлора."Това показа, че самата диета не е достатъчна. Чревният микробиом се оказа ключов фактор“, отбелязва проф. Хонда.По-детайлният анализ идентифицира четири бактериални щама, които задействат процеса. Когато те са въведени не само бялата мазнина се преобразува в бежова, но и не се напълнява така, както обикновено, налични са по-добър контрол на кръвната глюкоза и по-ниски нива на холестерола.Изследователите установяват, че бактериите не активират един-единствен механизъм, а действат чрез два взаимосвързани сигнала. Първият променя състава на жлъчните киселини и насочва мастните клетки към изгаряне на енергия. Вторият стимулира черния дроб да освобождава хормона FGF21, който засилва метаболитната активност. Когато учените блокират някой от тези сигнали, ефектът върху мастната тъкан изчезва.Това показва, че микробиомът активно "интерпретира“ храната и превръща тази информация в сигнали, които организмът използва за регулиране на метаболизма, обяснява д-р Рамник Ксавиер, съавтор на изследването.Засега е рано да се каже дали този механизъм ще се случи при хора. На този етап изследователите насочват вниманието си към нови терапевтични мишени – биологичните пътища, които се активират от чревните бактерии. По думите на първия автор Такеши Тануе разбирането на тези механизми може да позволи разработването на бъдещи терапии, които безопасно да имитират ефектите им и едва тогава да се говори за приложение с цел контрол на теглото при хора.Да се надяваме, че изследователите ще напреднат скоро, проучването е подкрепено, включително и финансово, от няколко научни фондации и институции, сред които Japan Agency for Medical Research and Development, Japan Society for the Promotion of Science, Wellcome Trust и Националните здравни институти на САЩ.