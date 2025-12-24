Сподели close
Интересен пост в мрежата предизвика редица хапливи забележки. Анонимен потребител попита "Ще може ли с българското евро да се пазарува в Гърция?".

Приемаме въпроса като закачка и провокация, но мнозина от потребителите на въпросната група във Facebook бяха скандализирани.

ФОКУС публикува част от мненията, без редакторска намеса:

– Понякога се чудя... как такива хора завършват средно?

– Още няма официална информация от Гръцките власти по въпроса

– Спрете Земята, искам да сляза

– Не, обменете си гръцко евро!

– Не, даже и в Кауфланд няма да го приемат....а в Лидл само немско и австрийско...а ти най-добре се качи нависоко където няма хора

– За това стачкуват Гърците , за да може да се пазарува с българско евро , ама още не е гласувано в парламента

– Аз лично не бих тръгнал за Гърция с българско евро, но всеки сам си преценЯ

– И сега какво ще се окаже, че българското евро няма да важи в чужбина. Само за България. Ох, не знам, не знам.

Коментарите са десетки и все в този дух, а шегаджията написа: Благодаря за коментарите. Доказахте, че Благоевград сте номер 1!

И за да няма две мнения по въпроса, ФОКУС припомня, че еврото е едно за всички държави в еврозоната и независимо, че всяка страна има банкноти и монети, които носят нейните символи, спокойно може да си пазарувате с тях навсякъде. Не случайно наричат еврото "еднинната валута" на Европа.